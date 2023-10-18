我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登稱看過國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

一洲焦點／拜登抵以色列 哈瑪斯謊言被破、眾議長難產

南加漢庭頓圖書館 320年歷史日本古宅搶先看

記者趙健／聖瑪利諾市即時報導
「Shōya House」內用於處理生產和生活事務的區域。（記者趙健/攝影）
「Shōya House」內用於處理生產和生活事務的區域。（記者趙健/攝影）

位於洛杉磯漢庭頓圖書館（Huntington Library）內的日本文化遺產「Shōya House」在經過數年的搭建修復後，終於將在10月21正式向公眾開放。訪客屆時可以漫步其中，體驗18世紀日本鄉村的生活。

記者趙健/拍攝、後期製作

在農耕時代，Shōya特指日本鄉村中的村長或地方行政官員，他們負責管理地方事務和村民的生活，包括儲存村裡的稻米產量、收稅、保管人口普查記錄，以及處理爭端和執行法律。 此外，Shōya還肩負保存種子、組織種植和收割的職責。

「Shōya House」是Shōya居住的官邸，也兼做當地的市政廳和公共事務廣場。漢庭頓圖書館內的這座「Shōya House」建於1700年前後，在日本丸龜（Marugame）市的鄉村中已存在了320年之久，是Yokoi家族歷代的住所，傳承至今已是第19代子孫 。

新開放的「Shōya House」位於漢庭頓圖書館的日本花園的日本花園北端，佔地兩英畝，包括一座設有辦公區域的主屋、灌溉水渠、稻田、日式庭院。「Shōya House」周圍的景觀則仿照前工業時期（1700-1760年）的日本農村環境。遊客在抵達主屋之前，會穿過一片小型果園和一個仿照原始建築風格的門房。

這座歷經320年風雨的古宅，不僅展現了日本傳統建築之美，還代表了一種文化與自然和諧共處的可持續生活方式。漢庭頓圖書館文化館館長兼項目負責人Robert Hori說，「Shōya House」是一座使用天然材料建造的原汁原味的日式房屋，它展示了一個農耕社區如何通過巧妙的設計實現自給自足。

漢庭頓圖書館於2016年從日裔洛杉磯居民Yohko 和Akira Yokoi手中購入這座古宅。 日本工匠花費數年將「Shōya House」拆解、運送至漢庭頓圖書館，再重新搭建並進行修復。整個項目耗時七年，花費1020萬美元，由慈善機構資助。

衛生間。（記者趙健/攝影）
衛生間。（記者趙健/攝影）
主臥室。（記者趙健/攝影）
主臥室。（記者趙健/攝影）
漢庭頓圖書館的「Shōya House」在經過數年搭建修復後，將在10月21正式...
漢庭頓圖書館的「Shōya House」在經過數年搭建修復後，將在10月21正式向公眾開放。（記者趙健/攝影）

漢庭頓圖書館 日本 洛杉磯

上一則

加州19日地震演習 數百萬人學應變逃生

下一則

華女金芳跨洋見網友失蹤 前夫聘偵探調查

延伸閱讀

富豪搶買東京高級公寓 使東京房價漲到泡沫來新高

富豪搶買東京高級公寓 使東京房價漲到泡沫來新高
假名牌手表流通洛杉磯排第二 勞力士占一半

假名牌手表流通洛杉磯排第二 勞力士占一半
中海警船航行釣島 再度驅離日船

中海警船航行釣島 再度驅離日船
銀髮樂齡生活展攤位介紹／日本保健品牌Umeken

銀髮樂齡生活展攤位介紹／日本保健品牌Umeken
日本商用車露營款 內裝像房間

日本商用車露營款 內裝像房間
宮崎駿暌違10年復出 內心糾結 「對離世已做好準備」

宮崎駿暌違10年復出 內心糾結 「對離世已做好準備」

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了
以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因
迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」