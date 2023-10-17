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加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生

洛杉磯訊
1994年1月17日清晨4:四點三十二分，洛杉磯北嶺地區發生六點七級的大地震，震撼持續了四十五秒，造成六十一人死亡，九千餘人受傷，
1994年1月17日清晨4:四點三十二分，洛杉磯北嶺地區發生六點七級的大地震，震撼持續了四十五秒，造成六十一人死亡，九千餘人受傷，

加州將於10月19日（本週四）上午10時19分，在全州範圍舉辦大規模地震演習，以強化民眾在地震來臨時的應對技能，並提高緊急應變的能力。政府預估將數百萬人將參與其中，其中大多數為K-12年級的師生。

加州緊急事務辦公室指出，此次演習將讓數百萬名加州居民練習緊急行動，其中包括執行「趴下（Drop）、掩護（Cover）和穩住/原地不動（ Hold On）」等關鍵技能。同時，加州大地震官方網站也提醒民眾，制定個人緊急應變和災害準備計畫同樣至關重要。 除了提醒民眾外，還建議他們定期檢查和更新緊急應變計畫以及儲備物資，以準備迎接地震等自然災害，以減少可能對個人、組織和社區造成的潛在危害。

據加州大地震官方網站的描述，加州特定地區相對於其他地方更容易發生地震；而相對於全美範圍而言，整個加州也屬於地震高風險地區。而根據美國地質調查局（USGS）每年報告指出，南加州發生約1萬次地震。自2015年以來，洛杉磯也一直根據第183893號法案對建築物進行改進，以減少地震期間的結構風險和損壞。

加州州長緊急事務辦公室主任沃德（Nancy Ward）表示，長期以來，加州一直在災害應變方面處於全國領先地位。 在今年的大地震演習期間，他們希望鼓勵每個加州居民積極採取行動，以確保自己和家人的安全。

目前，加州已分別在沙加緬度（Sacramento）、舊金山（San Francisco）、蒙特利市（City of Monterey）和聖塔芭芭拉（Santa Barbara）展出移動搖晃模擬器體驗。 而南加州地區的展示將於17日（週二）在洛杉磯（Los Angeles）、18日（周三）在河濱（Riverside）、19日（週四）在聖地牙哥（San Diego）舉行，重現7.0級地震情境，並由急救人員提供 生存地震防備技巧。如欲了解更多演習詳情，請訪問加州緊急事務辦公官方網站（Cal EOS）。

加州 地震 南加

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