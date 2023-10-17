假名錶流通重鎮 洛杉磯排第二勞力士占一半

「美國高端假錶流通量最多的城市」洛杉磯位列第二。（Getty Images)

根據最新發布研究顯示，洛杉磯是全美名錶假貨重災區，在美國高端假錶流通量最多的城市中排名第二。

這項調查由 Watchfinder & Co. 發起，該公司是一家提供二手豪華手錶購買、銷售和零件更換服務的網站，根據研究估計，美國市場上流通著超過2300萬塊假錶，在去年發送給該公司的所有被鑑定為假冒或有假零件的豪華手錶中，至少有一半是勞力士(Rolex)。

調查指出，與名錶仿冒品相關的最大問題之一是 3D 列印機和電腦數控 (CNC) 機器的可及性，這是一種使用預編程電腦軟體來製造物品的精密工具。研究表示，假手錶約佔所有手錶銷量的20%，而且所有銷售的假手錶中有近一半的價格超過500元或以上。

其中的一些「超高仿」更是肉眼難辨真假，只有專業人士仔細檢查後才能發現，這類假表約佔發送給二手手錶鑑定公司的所有假表的 80%，而五年前這一比例僅為 20%。

在這些假表中，有些假手錶百分百造假，而有一些則是部分零件造假，例如假錶帶、錶盤或扣環，通常很難判斷是否完全正品。

另一種奢侈仿冒品則被稱為「弗蘭肯錶」（franken-watch），也就是其零件都是正品，但手錶本身是由同一類型的不同手錶零件組裝成的。此前，一隻據稱是瑞士鐘表品牌歐米茄（Omega）的豪華弗蘭肯手錶，在拍賣 會上以 310 萬元的價格被「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）買下，然而之後卻被發現非原裝正品。

就在幾個月前，洛杉磯國際機場 查獲了價值超過 120 萬元的假豪華手錶，這些手錶單獨打包，通過空運從中國運抵美國各地。這些手錶的外包裝上寫著手鐲、皮帶、裝飾品、錶盒和掛鐘等物品名稱，試圖逃避警方的檢查。在沒收的手錶中，警方發現了 37 隻假冒勞力士手錶、一隻 Luminor Panerai、一隻百達翡麗、一隻愛彼和一隻歐米茄手錶，警方表示如果這些手錶都是真品，零售價約129萬4500元。