偷車賊撞民宅起大火 飛來橫禍燒毁傳家寶

一輛起亞汽車衝入一居民家中引發大火。（聖伯納汀諾消防局）

10月15日（週日），南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一戶居民家中發生火災，摧毀了受災戶的珍貴的「傳家寶」，這讓他們十分心碎和沮喪。火災起因是三名盜車賊駕駛偷來的汽車衝進了他們家中。

影音來源：NBC News，記者朱敏梓後製

據警察局稱，當天凌晨4點左右，一輛起亞（Kia）汽車衝進了位於Casa Loma Drive 3100 街區的一戶住宅。該住宅居民伊森·摩爾 (Ethan Moore) 回憶，當時聽到一聲巨響，然後感覺他的房子在搖晃。伊森的妻子艾米（Amy Moore）說，「我很害怕，因為我聽到汽車開過來的聲音，我知道它會撞到房子，但我沒有時間去任何地方，於是我摀住了頭。」

汽車撞進了他們 19 歲兒子的臥室，然後瞬間起火，幸運的是兒子沒有受傷。伊森說，「一旦汽車發生爆炸，爆炸就會從屋頂一直延伸到房間，爆炸時我們從後院就能看到火光沖天。」

一輛起亞汽車衝入一居民家中引發大火。（聖伯納汀諾消防局）

不久之後，監視器畫面顯示造成火災的三人逃離汽車並沿著街道逃跑。 鄰居說，聽到他們逃跑時的笑聲。消防隊員在大約30分鐘內將火勢控制住。 警察局表示，該房屋遭受嚴重損壞，現已無法居住。該起亞車經查實為一輛被盜車輛。

不止房屋被毀，更令人心碎的是，他們一家視若珍寶的「家族傳家寶」也在火災中會燒毀。艾米說，「我的心沉了下去。我所能想到的就是那些在火焰中燒毁的永遠無法替代的東西，幾年前我從去世的祖母那裡得到的一切。還有我所有的家庭視頻錄像也全都沒了。」

警方仍在試圖確認從車中逃跑的3人身份，他們希望目擊者能夠提供資訊。 與此同時，摩爾夫婦設立了一個線上募款活動，以幫助他們從災難中恢復過來。