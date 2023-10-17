克萊蒙警方掃黃 拘捕12嫖客流鶯

克萊蒙市與多個執法機構聯合執法打擊非法情色犯罪。（警方提供）

洛杉磯 縣克萊蒙市（Claremont）警方近日與周邊多個城市執法機構合作，聯合執法打擊非法情色犯罪行動，拘捕12名嫌犯。

克萊蒙市警方近期接到多名居民、商家投訴，舉報在10號公路與Indian Hills大道交匯處存在非法情色交易活動。聯合執法行動於13日開始。

據克萊蒙市警方提供消息，這次聯合執法行動中，五名警員裝扮成妓女，引誘試圖情色交易的嫖客，然後拘捕。拘捕嫌犯中包括一名64歲的波莫那男子薩拉馬（Maher Salama）。警方確認該男子曾因性侵 犯罪被登記為性犯罪者。薩拉馬因違犯性犯罪登記法規，還企圖從事情色交易被捕。

另一名被捕嫌犯，是來自大熊湖（Big Bear）的33歲男子薩爾塞多（Jeremiah Salcedo），涉嫌從事非法情色交易被捕。薩爾塞多還有未執行的德州 性犯罪逮捕令。

其他遭拘捕嫌犯年齡22歲至48歲，均來自河濱縣、聖伯納汀諾縣、橙縣和洛杉磯縣的多個城市。被指定日期在波莫那洛縣高等法院過堂。此次聯合執法行動中，洛杉磯縣地檢署、格蘭杜拉市（Glendora）及厄普蘭市（Upland）警方也參與打擊行動，克萊蒙汽車旅店也對行動提供協助和支持。