僑委會海外華媒報導大獎 世界日報十項入圍最多

2023海外華文媒體報導大獎標誌。（中華民國僑委會）

中華民國僑務委員會舉辦的「2023海外華文媒體報導大獎」入圍 名單上周末揭曉，本屆以「永續發展議題下的華媒影響力」為主題，延續「聚焦台灣．報導台灣」的核心理念，今年收到來自全球20個國家地區的201件參賽作品，評審團遴選47件入圍，其中美國世界日報10件，數量最多。

僑務委員會指出，「2023海外華文媒體報導大獎」的參賽作品，展現全球性永續發展目標議題下的華媒影響力，公共事務類報導獎涵蓋自然生態、文化傳承、人權性平等多元議題；華人社區服務報導獎有許多溫暖動人的報導；而台灣亮點報導獎可看到台灣人在世界各地努力貢獻的精彩故事。今年美國世界日報入圍作品，包含紐約社7件、洛杉磯 社2件及舊金山社1件。

據僑委會公布的名單順序，平面／網路報導類：「美國中文教育20年大轉變」（1/2，丁曙／洛杉磯社）；「資源有限，招生挑戰不少」（2/2，張庭瑜／洛杉磯社）；「家有精神異常兒專題報導」（趙健／洛杉磯社）；「回歸家庭贏夥伴信賴感，創業家胡立民助特殊兒接軌主流」（江碩涵／舊金山社）；「周謨仲獲樂齡會傑出女性醫療獎推動亞裔 臨終關懷」（張筠／紐約社）；「人物／雙子二重奏敲打出台灣的聲音 」（張筠／紐約社）。

廣播報導類：「是敵是友？AI繪圖太強插畫師會被淘汰嗎？」（何卓賢／紐約社）；「從台灣到美國 我在紐約街頭表演布袋戲」（何卓賢／紐約社）。

電視／影音報導類：「美國首位華裔民選州檢察長打破玻璃天花板」（呂賢修／紐約社）；「紐約莊嚴寺義工送書到監獄45年 助囚犯改過自新」（何卓賢／紐約社）；「因創辦YouTube成百萬富翁 陳士駿鼓勵亞裔圓夢矽谷」（呂賢修／紐約社）。

本屆海外華文媒體報導大獎將在入圍名單3大類9獎項中各選出一名優勝得主，獲頒獎座乙座及獎金2500美元；以及選出僑務電子報新聞報導獎特別獎一名優勝得主，獲頒獎牌乙面及獎金500美元。

僑委會預計2024上半年舉辦入圍者來台參訪行程，期待透過邀請華媒朋友參與相關活動，深化對台灣的瞭解，擴大報導大獎效益。