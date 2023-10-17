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北好萊塢昨夜槍案 3死1傷嫌犯在逃

洛杉磯訊
北好萊塢16日晚發生槍擊案件，造成3人死亡、1人受傷。（KTLA5）
北好萊塢16日晚發生槍擊案件，造成3人死亡、1人受傷。（KTLA5）

洛杉磯市北好萊塢（North Hollywood）日前發生一起槍擊案件，造成3人死亡、1人受傷，目前多名嫌疑人在逃，槍案原因仍在調查中。

當局表示，警方正在搜捕10月16日（周一）晚槍擊案的嫌疑人，案發在晚上9時30分左右，現場位於Moorpark街和Lankershim大道交叉口Ernie's Taco House的停車場，對面就是St Charles Borromeo天主教堂，附近有多家餐廳。

這起槍擊案導致3人死亡、1人受傷，其中一名受害者在現場當場死亡。據悉，另外3人當時自己開著黑色賓士車（Mercedes Benz）前往醫院搶救，其中兩人傷重不治，賓士車仍然停在醫療中心急診室入口前，戶外區域已用黃色警戒線封鎖。

警方沒有立即確認死者身份，一名倖存的受害者仍在醫院接受治療，情況不明。槍擊案的具體細節有限，當局沒有公佈案發動機。

警方稱，三至四名在逃的嫌疑人，被描述為身穿黑色衣服的西裔男性，有人看到他們乘坐一輛銀色轎車沿著Lankershim大道向南行駛。任何了解此案件資訊的人請聯繫洛杉磯市警察局（LAPD）。

3名傷者自己開車前往醫院救治，其中兩人因傷重死亡。（KTLA5）
3名傷者自己開車前往醫院救治，其中兩人因傷重死亡。（KTLA5）

槍擊 洛杉磯 好萊塢

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