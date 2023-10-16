南加百留學生會喜劇大師姜鈺 探喜劇起源

中美「新喜劇」交流會日前在洛杉磯藝術劇院舉行，百餘名中國留學生和中國「一年一度喜劇大賽」首席創意編劇指導姜鈺（阿球）一起探討喜劇本源。（記者張宏／攝影）

中美「新喜劇」交流會日前在洛杉磯藝術劇院（Thymele Art）舉行，百餘名中國留學生 和中國「一年一度喜劇大賽」首席創意編劇指導姜鈺（阿球）一起探討喜劇本源。姜鈺表示，喜劇是「小題大做」，是對負面情緒的轉換，看喜劇和寫喜劇都能讓人快樂。

（影音來源：記者張宏）

活動主題契合年輕人關注的「新喜劇」流行文化，吸引百餘名中國留學生及當地年輕人參與。 主辦方Mosaic Picture邀請中國鬧劇場 創始人姜鈺，到美國與喜愛喜劇文化的年輕人面對面的交流。

活動笑聲不斷，主講人姜鈺雖是同濟大學土木專業畢業，卻跨行在喜劇界深耕11年。姜鈺是「一年一度喜劇大賽」首席創意編劇指導，是喜劇學院派，他成立的鬧劇場在中國演出近百場，多次參加國際性比賽，還在哈佛大學 開設喜劇講座，輸出中國式喜劇文化。

姜鈺這次來美專程去芝加哥觀看當地喜劇人表演，他說，美國喜劇風格有許多值得學習的地方，他特別欣賞美國喜劇人善於「小題大做」的風格，從很小地方發現喜劇笑點。2020年前，中國喜劇人基本是走出來學習狀態，之後本土經驗積累到一定程度也可在國外分享中國喜劇特色，同時給那些希望從事中文喜劇創作和表演的人專業指導。

他認為人人都能成為喜劇人，喜劇是一種人生態度，很多喜劇橋段都是對生活負面情緒的轉換。喜劇三要素是痛苦、共鳴和距離，好的喜劇一定有負面情緒且能打通觀眾，距離是最微妙的，需要在不斷實戰中去調整，只有掌握適當距離，才能讓觀眾既能會心一笑，又不過度受負面情緒影響。和美國成熟的喜劇人才相比，中國喜劇人才很稀缺，缺少好的內容和表演者，缺乏喜劇教育基礎，姜鈺希望在場的留學生未來或許能加入中文喜劇行列。

主辦方代表羅冰表示，喜劇文化充滿魅力，幽默可快速拉近人之間距離，產生更多笑聲以外的東西。他希望借助活動推廣獨具特色的中國喜劇文化，搭建有品質的文化平台，讓世界看到更多來自中國的優質文化輸出。