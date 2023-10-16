南加內陸七旬前警探 濫用職權幫外國人在美工作獲罪

內陸一名前警局偵探辦案索賄獲罪。（警方提供）

聯邦司法部 最近宣布，南加內陸河濱縣茉莉塔市（Murrieta）一名前警探向法庭認罪，承認曾向一名哥倫比亞藝術交易商（art dealer）索賄，協助對方進入美國並合法工作。

被告格羅立（Paul John Gollogly），74歲，居住在河濱縣坦密庫拉市（Temecula），近日在河濱聯邦地方法院承認犯下受賄罪。

格羅立2013年3月開始在茉莉塔市警局工作，負責打擊洗錢犯罪。2013年4月至2020年2月間，格羅立濫用職權，將一名哥倫比亞藝術交易商列為秘密證人，協助後者謀取多項移民福利，包括來自聯邦國土安全部的授權，使得交易商可每年可進入美國工作一次。被告還試圖協助交易商申請永久居留權。

檢方表示，作為回報，被告向交易商索賄，獲得好處包括，紐約和邁阿密藝術展門票、雇用格羅立親友在交易商公司就職、安排格羅立的兩名親戚和一名朋友在交易商位於墨西哥 的酒店入住，其中在2014年7月的一次住宿，根據格羅立的要求，交易商在其中一家酒店房間安排葡萄酒和鮮花。

此外，在2018年和2019年，被告要求交易商支付一名居住在紐約市 親屬的四個月房租；2019年12月，交易商還為格羅立和四名親屬在紐約一家高檔餐廳支付晚餐費用。

被告獲刑宣判將於2024年初進行，根據認罪協議，檢方同意尋求不超過18個月的監禁。