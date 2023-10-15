人文磚暨美華人文學會10周年慶 數百人同歡

張永祥的太太任芝蘭（左）和百萬小說獎得主蘇偉貞敎授合影。（記者張宏／攝影）

人文磚暨美華人 文學會15日在聖蓋博舉辦10周年年會暨海外文學電影創意研討會，活動包括四堂講座、創意展覽及晚宴。台灣的百萬小說獎得主蘇偉貞教授和金鐘獎得主、影評歷史研究專家陳煒智等，從台灣趕來參與活動。

美華人文學會會長王曉蘭表示，人文磚10周年系列活動，預計吸引數百人參與。15日有四場講座，這次活動是新的嘗試，希望能拋磚引玉，讓各領域人才有交流的機會。很多人原先不是文學或電影專業，但後來都開始寫詩、寫劇本。

蘇偉貞是金馬獎終身成就獎張永祥的學生，蘇偉貞演講內容，圍繞張永祥創作的「養鴨人家」展開。蘇偉貞表示，1964年政府對電影有要求，希望主題配合國策和教育理念，提出「健康寫實」的電影製作路線。「養鴨人家」雖然是那個特殊時代背景下的產物，但張永祥依然能寫出動人故事，開創一代電影人的志氣。說明在政府管制下，影片依然能兼顧藝術和自主。

張永祥的太太任芝蘭表示，感謝人文磚暨美華人文學會為張永祥舉辦多場活動，任芝蘭在張永祥剛走的時候，就想為他做些事，去年為張永祥出版四本書，今年也出版四本。張永祥一生得了很多獎，其實他最好作品，是舞台劇 和廣播劇，這兩類作品全部是他自己的構思和創作。電影這是張永祥編故事，但每次都會超出老闆要求。一個電影劇本需要有一個宗旨和目標，就像他第一個電影劇本「養鴨人家」，在公園散步時，他終於想到如何讓這個故事結束得很精彩。

導演張世豪分享電影創作，以他擔任製片的電影「夜奔」為例，張世豪說，衝突在所有創作中很重要，衝突有千百種，但如何讓影像有生命最重要。需要讓角色接受考驗、被迫做出決定進而行動，如果衝突無法製造興奮那就是枉然。電影要有生命，要知道說什麼。現在技術發展，讓電影長度沒有限制，短電影現在很受歡迎，影像長短不重要，而是腳本是否有精彩的內容。