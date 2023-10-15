吳彥祖、Lisa S結婚20餘載 恩愛如昔羨煞旁人

吳彥祖與太太Lisa S.一同出席AJSOCAL 40周年慶晚會。(記者趙健/攝影)

影星吳彥祖（Daniel Wu）與名模太太Lisa S，12日晚攜手出席南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）舉辦的40周年慶晚會。兩人在活動期間親密互動，相戀至結婚20餘載恩愛如昔 ，羨煞旁人。

影片來源：記者趙健/拍攝、後期製作

在活動現場，吳彥祖與妻子Lisa S作為紅毯壓軸嘉賓，一到場便成為全場矚目焦點。 吳彥祖戴著軟呢爵士帽，身穿大地色外套，搭配同色系暈染九分褲；而名模妻子Lisa則以白色棉質連衣裙搭配米色夾克，簡約隨性。整個活動期間二人形影不離，不時親密交流，恩愛畫面令人羨慕。

近年來，吳彥祖將事業重心轉向好萊塢 ，並攜妻女搬來洛杉磯 。他表示，明顯體會到好萊塢在亞裔電影 製作方面的轉變，這也是他決定從舊金山搬來洛杉磯的原因之一。 吳彥祖說，好萊塢從前很少關注什麼是真正代表亞裔美國人的影視劇，但現在許多製片公司都在探尋真實亞裔形象和故事。例如，他參演的新劇「西遊ABC」，整個製作團隊都是亞裔美國人，講述亞裔美國人自己的故事，不再局限於過去被非亞裔創作者設計出來的劇本或角色。

除演藝事業之外，吳彥祖近年多次參與社區活動，為亞裔發聲。 吳彥祖指出，種族主義是歷史遺留問題，在美國已有百年歷史，不可能在短期內快速解決，大家需要正視和面對這一問題，一步步共同努力，讓社會公義朝正確的方向發展。