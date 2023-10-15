非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

一女子10月15日闖入洛杉磯 市洛斯費利茲（Los Feliz）地區兩家店鋪，並立即逃離，隨後被捕。

事件發生在15日凌晨0點30分左右，一輛汽車駛入位於Hillhurst大道2300街區的咖啡 店The Coffee Bean & Tea Leaf和日本 壽司餐廳Yen Sushi & Saki Bar。

（素材來源：OC HAWK、ABC7，記者子為後製）

根據提供新聞素材的媒體OC HAWK發布影片，咖啡店窗戶被撞碎，前門被撞成彎曲狀。維修工人已經抵達，用木板封住日本壽司餐廳。

該日本壽司餐廳的一名員工在接受KTLA新聞台採訪時表示，肇事司機似乎是故意開車闖入門店，肇事者甚至將一些物品擺放在餐廳前，然後試圖點燃，案發後在現場發現一個瓦斯罐。

警方尚未證實這些細節，但表示他們接到有車輛撞向建築物的報警電話。

嫌疑人在肇事後離開現場，但隨後被警方逮捕，被捕時嫌疑人站在幾個街區外的洛斯費利茲大道上一輛燃燒的汽車旁。根據現場影片顯示，警方給一名據信是肇事司機的非裔女戴上手銬。

該名女子接受清醒測試並被拘留。目前還不清楚是什麼原因導致汽車起火。