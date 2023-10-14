河濱加大開發新型液體燃料 儲存和運輸不會起火

消防員在加油站撲滅燃燒車輛火焰。（UCR）

河濱加州大學 （UCR）研究團隊近日宣布成功研發出一種革命性燃料，該燃料僅在通電時才能點燃，具有卓越安全和控制性質。這項突破性成果或為能源行業帶來全新安全標準。華裔 化學工程博士生王宇傑（Yujie Wang譯音）參與研發。

傳統燃料存在易燃和挥发性问题，但這種新型液體燃料具有顯著不同的特點。該燃料不會對火焰產生反應，因此在存儲和運輸過程中不會發生意外火災。該項研究論文合著者之一，UCR化學工程博士生王宇傑表示，當解除電壓時，更易控制燃料的可燃性，並能避免燃燒。

研究論文發表在「美國化學學會期刊」（Journal of the American Chemical Society）上，論文詳細描述了團隊如何創建這種燃料，並包含了他們所申請專利的技術細節。論文稱，燃料燃燒過程中，點燃的不是液體本身，而是懸浮在液體上方的揮發性燃料分子。這些分子在接觸氧氣和火焰時點燃，因此移除氧氣源會使火焰熄滅，但這在引擎外難以實現。

UCR化學工程博士生兼論文的第一作者比斯維司（Prithwish Biswas）表示，如果將火柴點燃投進汽油中，燃燒的是液體的蒸氣。你可以聞到那種蒸氣，並立即知道是揮發性的。如果你能控制這種蒸氣，你就能控制燃料是否燃燒。

研發的新燃料基礎是一種離子液體，類似於液體鹽。王宇傑表示，類似用來調味食物的鹽，即氯化鈉。用於該項目的離子液體具有比食用鹽更低熔點，更低蒸氣壓力，並且是有機的。

在研發過程中，團隊在實驗室修改了離子液體的配方，使之更加安全。他們成功地測試了這種液體的燃燒性能，並發現當施加電壓時點燃，而在去除電壓時火焰立即熄滅。這使他們能夠創造出一個可以迅速啟動和停止的系統機制。通過增加電壓，液體可以產生更大火焰，並產生更多能量輸出，使這種燃料成為潛在的發動機測量和調節系統。

UCR化學工程學教授，論文的通訊作者扎卡里亞（Michael Zachariah）說，通過這種方式可以測量燃燒，切斷電壓就像一個開關一樣 ，這是一個安全功能。

儘管這種離子液體燃料在理論上可以應用於各種類型車輛，但在商業化之前仍需進一步的研究。需要在各種類型的發動機中進行試驗，以確定其效率。此外，研究還需要深入了解這種離子液體與傳統燃料混合的可行性。

扎卡里亞表示，肯定會比現在其它燃料製造方式更昂貴。這些化合物通常不會大規模生產，但如果大規模生產，成本就會降低。如果是首先考慮安全因素，那麼這種燃料具有巨大的潛力。