我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

歐盟外長結束中國行 籲北京認真看待歐中關係

影星吳彥祖愛賽車 富商李兆佳贈名車

記者楊青／洛杉磯即時報導
吳彥祖（左）和李兆佳（右）分享賽車和公益體驗。（記者楊青／攝影）
吳彥祖（左）和李兆佳（右）分享賽車和公益體驗。（記者楊青／攝影）

影視明星和知名賽車手吳彥祖（Daniel Wu）14日再訪核桃市李興華翡翠金城，與李興華翡翠金城首席執行官、法拉利藏家李兆佳（David Lee）一同參加南加車友大聚會，除了跑車藏家和賽車愛好者共同分享他們的賽車經驗和藏車之愛，同時展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛特製Inozetek，活動並為洛杉磯遊民籌集食物。數百車友共襄盛舉。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的...
李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

喜愛汽車的吳彥祖疫情期間對賽車發生濃厚興趣並身體力行參加各種賽事，短短三年成績不菲，繼最近兩年連獲佳績後，不久前再獲全美大賽第二名。吳彥祖表示，這些獎杯都離不開好朋友李兆佳的鼎力支持，他持續多年來的慷慨贊助，讓自己的比賽如虎添翼。此次又獲贊助Inozetek跑車，將參加本年度和未來賽事。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的...
李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

吳彥祖分享從藝人到賽車手華麗轉身的心理路程。他表示，疫情期間無戲可拍，正好有賽車朋友問他有沒有興趣，他也抱著玩玩的心情試試看，沒想到一發不可收拾，愛到上了癮，而且水平快速提升，現在變成了一半拍戲一半賽車。他特別提到，賽車很貴，需要贊助，這些年，好友李兆佳就是他的堅強後盾。

名貴跑車14日雲集李興華翡翠金城胡桃分店廣場，吸引大批跑車愛好者前往觀賞。（記者...
名貴跑車14日雲集李興華翡翠金城胡桃分店廣場，吸引大批跑車愛好者前往觀賞。（記者楊青／攝影）

收藏至少七輛法拉利的李兆佳不僅自己愛車，同樣喜歡賽車，更珍惜有才華的賽車手。他說，自己不久前曾前往猶他州觀戰，看到賽車手穿著賽車服精神抖擻出場，現場速度與緊張氣氛，讓人熱血沸騰。他表示，賽車需要魄力，也需要精準，吳彥祖做事的嚴謹和全力以赴精益求精的態度，都令他感動。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之...
南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

吳彥祖說，之前他都是以自己的賽車隊伍，與李兆佳贊助的隊友們一起參賽。但從今年開始受邀加入別人的車隊參賽，今年9月他參加了上海東風豐田賽車， 11月中旬參美國豐田賽車，還有一個25小時耐力比賽。吳彥祖表示，賽車光靠自己不夠，還要隊友高度默契、團隊精神，這也是他覺得賽車好玩的地方。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的...
李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

比如遇到暴風驟雨，沒有燈光靠月光引路，吳彥祖說，賽車很多時候都會出現令人意想不到的狀況，很多挑戰，長達幾個小時甚至幾十個小時的比賽，中間可能發生很多事情，都需要大腦靈活解決。賽車與拍戲，某種程度上可以說是異曲同工。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之...
南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

李兆佳當天除了分享他參與賽車的觀感，也呼籲大家一起來參與他已行之有年的、幫助洛杉磯市聯合拯救教會（Union Rescue Mission Los Angele）遊民中心捐助罐頭食物，他希望自己堅持多年的慈善項目，能夠動員更多人一起來幫助解決遊民問題，除了提供食物，讓他們能夠回歸正常的生活和工作，最終自食其力。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之...
南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

當天的車友見面會吸引南加州數百位豪車發燒友參加，現場展示了馬自達、BMW、奔馳、保時捷、藍博基尼、蓮花、法拉利等多種跑車，讓跑車發燒友們流連忘返。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之...
南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

賽車 遊民 疫情

上一則

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

延伸閱讀

金城銀行慶祝38周年慶捐款支持Taylor和Kerr High School藝術教學

金城銀行慶祝38周年慶捐款支持Taylor和Kerr High School藝術教學
格蘭杜拉擬建遊民中心 遭反彈

格蘭杜拉擬建遊民中心 遭反彈
史島三處遊民所 擬年底營運

史島三處遊民所 擬年底營運
紐森籲恢復地方政府清除遊民營區權力

紐森籲恢復地方政府清除遊民營區權力
「出機場沒粉絲要簽名」 吳彥祖被女兒嘲笑過氣

「出機場沒粉絲要簽名」 吳彥祖被女兒嘲笑過氣
吳彥祖因機場一件事 被女兒嘲笑過氣

吳彥祖因機場一件事 被女兒嘲笑過氣

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝恐怖真相：千萬別碰
「玉骨遙」小花才與肖戰傳緋聞 牽手新劇導演畫面曝光

「玉骨遙」小花才與肖戰傳緋聞 牽手新劇導演畫面曝光
「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰