影星吳彥祖愛賽車 富商李兆佳贈名車

吳彥祖（左）和李兆佳（右）分享賽車和公益體驗。（記者楊青／攝影）

影視明星和知名賽車 手吳彥祖（Daniel Wu）14日再訪核桃市李興華翡翠金城，與李興華翡翠金城首席執行官、法拉利藏家李兆佳（David Lee）一同參加南加車友大聚會，除了跑車藏家和賽車愛好者共同分享他們的賽車經驗和藏車之愛，同時展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛特製Inozetek，活動並為洛杉磯遊民 籌集食物。數百車友共襄盛舉。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

喜愛汽車的吳彥祖疫情 期間對賽車發生濃厚興趣並身體力行參加各種賽事，短短三年成績不菲，繼最近兩年連獲佳績後，不久前再獲全美大賽第二名。吳彥祖表示，這些獎杯都離不開好朋友李兆佳的鼎力支持，他持續多年來的慷慨贊助，讓自己的比賽如虎添翼。此次又獲贊助Inozetek跑車，將參加本年度和未來賽事。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

吳彥祖分享從藝人到賽車手華麗轉身的心理路程。他表示，疫情期間無戲可拍，正好有賽車朋友問他有沒有興趣，他也抱著玩玩的心情試試看，沒想到一發不可收拾，愛到上了癮，而且水平快速提升，現在變成了一半拍戲一半賽車。他特別提到，賽車很貴，需要贊助，這些年，好友李兆佳就是他的堅強後盾。

名貴跑車14日雲集李興華翡翠金城胡桃分店廣場，吸引大批跑車愛好者前往觀賞。（記者楊青／攝影）

收藏至少七輛法拉利的李兆佳不僅自己愛車，同樣喜歡賽車，更珍惜有才華的賽車手。他說，自己不久前曾前往猶他州觀戰，看到賽車手穿著賽車服精神抖擻出場，現場速度與緊張氣氛，讓人熱血沸騰。他表示，賽車需要魄力，也需要精準，吳彥祖做事的嚴謹和全力以赴精益求精的態度，都令他感動。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

吳彥祖說，之前他都是以自己的賽車隊伍，與李兆佳贊助的隊友們一起參賽。但從今年開始受邀加入別人的車隊參賽，今年9月他參加了上海東風豐田賽車， 11月中旬參美國豐田賽車，還有一個25小時耐力比賽。吳彥祖表示，賽車光靠自己不夠，還要隊友高度默契、團隊精神，這也是他覺得賽車好玩的地方。

李興華翡翠金城核桃分店廣場14日展示李興華翡翠金城和李兆佳贊助吳彥祖本年度賽事的一輛嶄新Inozetek跑車。（記者楊青／攝影）

比如遇到暴風驟雨，沒有燈光靠月光引路，吳彥祖說，賽車很多時候都會出現令人意想不到的狀況，很多挑戰，長達幾個小時甚至幾十個小時的比賽，中間可能發生很多事情，都需要大腦靈活解決。賽車與拍戲，某種程度上可以說是異曲同工。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

李兆佳當天除了分享他參與賽車的觀感，也呼籲大家一起來參與他已行之有年的、幫助洛杉磯市聯合拯救教會（Union Rescue Mission Los Angele）遊民中心捐助罐頭食物，他希望自己堅持多年的慈善項目，能夠動員更多人一起來幫助解決遊民問題，除了提供食物，讓他們能夠回歸正常的生活和工作，最終自食其力。

南加州跑車藏家和賽車愛好者14日匯集李興華翡翠金城核桃分店廣場，分享他們的賽車之旅和藏車之愛。（記者楊青／攝影）

當天的車友見面會吸引南加州數百位豪車發燒友參加，現場展示了馬自達、BMW、奔馳、保時捷、藍博基尼、蓮花、法拉利等多種跑車，讓跑車發燒友們流連忘返。