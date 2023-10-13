南加內陸爆虐童案 1歲童燒傷致死

聖伯納汀諾一歲幼童燒傷死亡，男女涉嫌被捕。（警方提供）

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）山地社區最近發生虐待幼童案件，一歲男童因嚴重燒傷死亡。受害者的母親和另一個男性嫌犯涉嫌謀殺被拘捕。調查人員確認孩童生前遭受過虐待。

警方表示，案件發生在一個名為Sugarloaf的社區，位於聖伯納汀諾山地。10月1日晚上約8時，大熊湖消防局（Big Bear Fire Department）接到報警，居民稱在聖塔芭芭拉街700號街區（700 block of Santa Barbara Ave.）的一棟民宅內，一名幼童已經停止呼吸。警方趕到事發地後，確定孩童名字是布朗（Henry Wheatley Brown），因嚴重燒傷沒有生命跡象。

警方稱，孩童送往醫院後，宣布不治。調查人員在孩童身上還發現其它傷口，最後確定這名幼童生前曾受虐待。

警方逮捕了孩童的母親，33歲的伽沃（Samantha Garver），她居住在Sugarloaf，涉嫌犯有謀殺罪。監獄 記錄顯示，伽沃先前曾有虐待孩童犯罪，有對兒童虐待但無重大身體傷害尚未執行的拘留令。32歲男子Sergio Mena，因孩童燒傷死亡被懷疑犯有謀殺罪而被逮捕。

有關該案遭拘捕兩名嫌犯之間關係信息，目前警方尚未公布。