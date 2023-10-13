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內陸聯邦退伍軍人事務醫療系統遭批 被指侵犯權利

聖伯納汀諾訊
圖為為退伍軍人提供治療的Loma Linda醫療機構。（官網）
圖為為退伍軍人提供治療的Loma Linda醫療機構。（官網）

據患者維權組織調查，指責南加內陸洛瑪林達（Loma Linda）退伍軍人事務醫療系統，涉嫌侵犯部分尋求自願心裡健康評估的退伍軍人的權利，這些退伍軍人被要求在送往醫院或治療機構前，強制接受短期心理治療。

這一做法引起關注，民眾擔心對主動尋求治療的個人實施「5150強制措施」會有道德和法律方面問題。所謂5150強制措施，就是指加州精神衛生法規中的一項條款，授予醫師權力，可以將患者強制送入精神健康機構，以評估其心理健康狀況。具體來說，5150條款允許當某個人被認定是對自己或他人構成危險，或者由於心理疾病而無法自理時，對該患者實施強制措施。

根據2019年頒布的一項法案，普通急診醫院或急性精神科醫院，都不能要求主動尋求心理健康照護的患者，在入院前必須先接受5150強制措施。根據該項法案，符合5150標準的患者，在入院接受治療時，必須有自願的選擇，可以拒絕被安排強制措施。

實際上，洛瑪林達退伍軍人事務醫療系統這一政策浮出水面，正值該系統發生多個爭議事件。有人揭發一名主管，在聯邦人員調查和多次建議下，應該為多年來騷擾員工負責且應被解僱，但卻得到升職。此外，據2022年聯邦調查報告，該機構還涉嫌在三年內通過違規運作合約，與救護車公司共謀，導致患者運輸資金管理不善，金額超過100萬元。

據悉，聯邦眾議院退伍軍人事務委員會，正在調查對洛瑪林達退伍軍人事務醫療系統的多項投訴，該事件也引起社會的廣泛關注。

心理健康 加州 南加

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