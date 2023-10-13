洛杉磯台灣會館25周年年會周日登場 重建計劃一並公布

黃群雁在記者會上向大家逐一展示了會館的變更部分，包括將建設的一樓大禮堂等。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台灣會館10月10日召開記者會，宣布10月15日（週日）舉行25週年年會，主題「穩健與永續」，特邀嘉賓吳怡農專題演講，以及公布會館改建計劃的最新進展。

台灣會館執行長林榮松指出，年會邀請台灣《壯闊台灣聯盟》創辦人吳怡農擔任主講人，他不僅代表了台灣年輕一代的活力和決心，還曾在壯闊台灣聯盟中，提出台灣在面臨潛在的戰爭威脅時可保護台灣的方法。他相信，吳怡農的見解將為台海關係提供精闢的分析，尤其是在近年來多場戰爭爆發的背景下。

國策顧問田詒鴻指出，他在陪同國慶訪問團巡演北美16個城市時親眼見證僑胞們的凝聚力和向心力，特別是在僑胞最多的洛杉磯，這也更加凸顯台灣會館作為僑民家園的重要性。他也希望可以在本週年會吸引更多人參加，為台灣會館的重建計劃提供更多支持。

台灣會館董事黃群雁表示，原定於2024年動工的台灣會館新館計劃已經做出調整，將動工時間推遲至2025年。調整的主要內容包括保留建築的一樓以供租金 收入，同時將焦點集中在滿足會館需求的兩層建築上，取消原本計劃的家用住宅部分，增加更多的辦公室、會議室和活動廳。該項調整不僅節省因建設住宅部分而產生的耗費巨資挖地下停車場的成本，還將確保會館能夠完全擁有產權和經營管理權。此外，會館也改變原本的融資計劃，決定不再向銀行借款，應對不斷上升的建築成本和通脹壓力，還確保台灣會館的永續經營，使董事會免受財務壓力。