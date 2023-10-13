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哈馬斯倡13日「聖戰日」 洛警局全面戒備去風險

洛杉磯訊
橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調社會不應容忍仇恨行為，更特別提及近期的納粹旗事件引起猶太社區擔憂。（abc7截圖）
橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調社會不應容忍仇恨行為，更特別提及近期的納粹旗事件引起猶太社區擔憂。（abc7截圖）

洛杉磯猶太聯合會（Los Angeles Jewish Federation）與洛杉磯市警局12日發表聯聲明，針對哈馬斯前領導人呼籲在10月13日（週五）設立「聖戰日」一事強調，截至目前，當地猶太社區尚未收到任何明確的可信威脅；但也強調此類威脅在當地猶太社區引發不安，洛市警方已做好充分報備應對突發事件。

洛杉磯市警察局也在聲明中指出，他們已獲悉哈馬斯前領導人的呼籲涉及近期的中東衝突，但目前還沒有明確的證據顯示洛杉磯市面臨任何具體或可信的威脅。儘管如此，警方有承諾會持續密切關注情勢，以確保社區的安全，同時加強巡邏部署。

隨後，洛杉磯縣警察局也釋出類似聲明，宣布他們將增強巡邏和檢查活動，調派更多警力以提高整個縣戰略區域的可見性。此外，他們也表示將積極保持與當地宗教團體的聯繫，以確保社區的安全。

橙縣和長提市反誹謗聯盟地區主任利維（Peter Levi）強調，民眾對有人呼籲解散和攻擊全球猶太社區感到擔憂和恐懼是有根據的。他指出，不久前，就有人在爾灣405號高速公路上揮舞納粹旗幟，引起當地猶太社區的不安。他堅定表示，社會不應容忍這類行為。

洛杉磯 猶太 納粹

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