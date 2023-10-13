橙縣3少年闖富樂頓學院 打保安舞戰斧唬警察

三名青少年闖入富樂頓社區學院還襲擊安保人員。(Fullerton College)

根據KTLA報導，10月13日（週五）早上在橙縣 富樂頓（Fullerton）市，3名青少年闖入富樂頓社區學院（Fullerton College），毆打一名校園保安，在逃跑時又向趕到現場的警察揮舞斧頭，最終3人全被拘留。

富樂頓警察局在一份新聞稿中稱，早上6 點15分左右，富樂頓學院的一名保安發現3名青少年「非法侵入200 號大樓旁校園庭院的長凳上」。警方稱，後來這名保安遭到攻擊，3青少年對他「拳打腳踢、踩頭、挖眼睛」。

警方稱，該安保人員隨即通過無線電尋求幫助，當警察趕到現場時，其中一名青少年「從背包裡拿出一把戰斧式斧頭，向警察揮舞」，但現場沒有人受傷。3凶嫌中有一人，後來被確認為富樂頓居民巴爾夫（Elijah Balfe，18歲）被拘留，但另外兩人逃離現場。

富樂頓警察局立即搜尋了兩名逃跑的青少年，並在North Hornet Way 和 North Berkeley Avenue 發現了一名 17 歲男孩。 警方稱，經過短暫追捕，這名少年被拘留，他持有一把「戰斧」。

第3名涉嫌襲擊者是來自富樂頓市的 18 歲奧斯汀·瓦爾多維諾斯 (Austin Valdovinos)，他於上午 7 點 30 分左右在北柏克萊 大道 200 號街區的一處住宅中被發現。

警方表示，這起攻擊事件並非出於任何形式的種族、政治或意識形態因素。受傷的53歲的保安被送往當地醫院接受治療，沒有生命危險。

但3名青少年均因使用致命武器攻擊罪被立案。瓦爾多維諾斯和巴爾夫被關進富樂頓市監獄 ，而17歲男孩則被帶到橙縣少年監獄。監獄官員表示，巴爾多維諾斯的保釋金為 2萬5000元，而巴爾夫的保釋金為 5萬元。