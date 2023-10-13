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香港南加商會34屆年會 研討人工智慧 分享發展經驗

蒙特利公園市訊
南加州香港商會董事會合影。(香港南加商會)
南加州香港商會董事會合影。(香港南加商會)

香港南加商會(HK Association of Southern CA)年度會員大會本周在Courtyard by Marriott酒店舉行，該項年度重要活動，旨在匯聚會員並分享最新的發展動態和成就，豐富多樣的議程內容，包括本會年度業績回顧、未來發展、嘉賓演講等。

大會邀請到Meijun LLC 的首席執行官Huy Ly擔任主講嘉賓，探討<人工智慧好與壞>，分享他在相關領域的專業見解和經驗。Huy Ly在本次活動上演講，探討了人工智慧（AI ）如何在當今世界中創造了無限的機會，但也引發了一系列的挑戰和問題。Huy Ly強調了人工智慧的快速發展，以及它在各個領域帶來的潛在影響。他提到了在醫療、電腦、保安領域中，AI 已經為我們創造了前所未有的機會，提高了效率，增加了創新，促進了經濟增長。然而，他也明確指出了 AI 帶來的挑戰，包括隱私問題、安全問題以及可能的就業影響。他呼籲人們在積極利用人工智慧的同時，要關注其潛在的負面影響。

香港貿易發展局市場推廣主任Lawrence Chiu 為會員介紹近期商貿發展，營商優勢及發展機遇，譲加州的會員獲得支持，創造更多商機。

香港南加商會主席Wilson Tang感謝所有會員的參與並對該會的使命感到自豪，他強調商會致力於提供會員互動交流的機會，並對未來充滿信心。感謝所有參加本次年度會員大會的會員和嘉賓以及合作夥伴，並且期待未來的合作和共同成長。

南加州香港商會成立於1986年，一向致力促進香港和南加州的商業經濟聯繫，加強企業家、商界領袖及專業人士在美國、亞洲兩地的營商發展機會。商會活動遍及洛杉磯、橙縣及聖地牙哥，包括研討會、講座、交流酒會、周年聚餐晚宴及與政府機構、本地及國際商會組織合辦的各類交流及會員聯繫活動。詳情瀏覽 www.hkasc.org。

香港南加商會年度會員大會一幕。(香港南加商會)
香港南加商會年度會員大會一幕。(香港南加商會)

香港 南加 加州

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