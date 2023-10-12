洛杉磯華埠警民座談 商家訴盜匪肆虐經商難

羅省中華會館主席李金生（前排右四）和資深顧問馬樹榮（前排右三）12日邀請洛杉磯市警局主合辦華埠社區安全硏討會。（記者張宏／攝影）

洛杉磯華埠 9月中旬發生一起惡性搶劫案件，嫌犯揮拳暴打亞裔老婦店員，此事引發當地社區關注。羅省中華會館12日和洛杉磯市警局主合辦華埠社區安全硏討會，一名越華裔 店主表示，過去三年每兩個星期就有一名男子來店裡偷東西，不僅給她造成財產損失，還有精神壓力，多次報警無果。

（影音來源：記者張宏）

活動現場數十名華埠居民參與，多數為長者。在當地經營服裝店鋪多年的一名越華裔業者表示，這個地區多數都是長者，治安變差對他們的衝擊更大。她自己在過去幾年飽受困擾，每兩個星期就有一名男子來她店裡搗亂和偷東西，雖然她收集照片和影像資料等證據，但是每次打911都要等待很久而作罷。她希望警局能重視此事。

洛杉磯市警局負責中心地區的新任分局長Raul Jovel表示，會有警察和這名店主聯繫了解狀況，同時9月的搶劫案警方還在調查中，據警方了解該嫌犯已離開加州，要等他返回後才能收網。應大家要求，屆時會張貼這名嫌犯的畫像，並配有中文提示，讓民眾提高警惕。對於與會者們對治安的訴求，洛杉磯警局也會加強在當地的巡邏警力。但是，洛杉磯警局因為經費不足，去年裁員180人，現在整個城市警察不過9000人。

羅省中華會館主席李金生表示，他們一直密切關注9月14日在洛杉磯華埠（Chinatown）北百老匯大街（North Broadway） 800街區的Angies Boutique精品店搶劫案的進展，該案也是促成這次警民對談的契機，希望大家能積極反應自己的訴求。他也呼籲大家聯署簽名或寫信給洛杉磯市府增加警局預算。