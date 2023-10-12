以色列音樂節襲擊 加州女孩躲死人堆7小時

加州女孩李薩西（Lee Sasi，音譯）躲在屍體下面長達7個小時，最後獲救。(NewsNation)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）10月7日襲擊以色列 音樂節，武裝分子衝進人群，造成至少260人死亡。來自加州的女孩李薩西（Lee Sasi，音譯）當時就在現場，她目睹親人、朋友在眼前相繼中彈死去，選擇躲在屍體下面長達7個小時，最後獲救。

薩西說自己的經歷就是一場噩夢，「每個人都在我面前死去。」在這場音樂節中，大約3500人聚集在以色列南部的Re'im kibbutz，距離加薩 （Gaza）邊境僅幾哩。現在仍有許多人失蹤，可能被抓獲並被帶到加薩作為人質。

薩西回憶惡夢中的場景，7日早上，當襲擊剛開始時，一連串的導彈從頭頂飛過，那時她並不知道發生了什麼，和其他參加音樂節狂歡的人一樣，薩西和朋友們正在派對現場跳舞、拍照，突然他們就看到天空中出現煙火一樣的東西。

薩西和朋友很快意識到這並非是煙火，他們趕緊逃離現場，前往附近的防空洞。但就在那時，槍手出現了。薩西說，朋友Alex站在最前面，守衛著防空洞的入口，槍手開始向前面每個人開槍，薩西看到大概有10個人在眼前瞬間倒下。緊接著，槍手開始丟手榴彈，叔叔為了保護薩西當場被炸死，懷孕的表妹失蹤至今，很可能已被綁架。

薩西描述，哈瑪斯武裝分子一邊大笑，一邊向音樂會觀眾開槍，「他們的聲音非常興奮，對他們來說開槍很快樂，他們一直在等著屠殺我們。」為了躲避迎面而來的手榴彈，薩西躲藏在屍體下面長達7小時，直到最後獲救，「每個人都在我面前死去，我就坐在死人堆上，他們一直在丟手榴彈，我不得不埋在屍體下面保護自己。」

躲藏的幾個小時裡，爆炸聲和槍聲一直在薩西周圍響起，她感覺自己的左耳都聾了，但很慶幸最後活著出來。在分享倖存故事時，薩西表示自己的存活是個奇蹟。

在這場恐怖攻擊中，哈瑪斯對以色列發動數十年來最大規模的突襲，超過1000名以色列人在襲擊中喪生，據信約有150人在加薩被扣為人質。