橙縣男推購物車撞人搶錢 警公布視頻逮到嫌犯

橙縣嫌犯用購物車撞倒受害者，搶走其隨身財物。（KTLA 截圖）

警方12日週四宣布，一名男子因上月末在南加 聖塔安那（Santa Ana）襲擊一名殘障人而被捕。這次逮捕成功是由於有人看到警局公布的影片後舉報。33 歲的瓊斯(Keith Casey Jones) 因涉嫌在9 月19 日使用致命武器襲擊、虐待老人和搶劫被拘捕。

影音：警局，後製 : 記者張庭瑜

該起案件發生在9 月 19 日，地點位於聖市西艾丁格路（ West Edinger Ave）1400號一家商場外。當時，受害者原本計劃進人商場內的健身 房，但遭到嫌犯尾隨並要求施捨。當受害者拒絕後，嫌犯發動襲擊，導致受害者兩根肋骨骨折。受害者被送往醫院接受治療，並無大礙。

根據監視畫面顯示，嫌犯一開始尾隨受害者試圖乞討，但當受害者拒絕後，嫌犯小跑加速，用力推購物車將受害者撞倒在地，倒地不起。在受害者無法起身的時候，嫌犯更是趁機奪走受害者的隨身物品，然後逃離現場。畫面也顯示，在逃跑時，受害者仍然無法站起。

警方在事後公佈，嫌犯曾在案發地點周圍的酒品店出沒的影片和監視畫面，希望能夠識別並逮捕嫌犯。並呼籲民眾，只要有關他的身份或行蹤的信息，請聯繫聖塔安那市警方。不久有民眾舉報提供線索，引導警察逮捕到嫌犯。