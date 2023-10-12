南加華裔律師協會年會 追授劉成威法官終身成就獎

南加州華裔律師協會2023年領導團隊，(左起)會長Nina L. Hong、財務Sharlene D. Lee、候任會長Nadine Shu Rong Tan、副會長Vicki Chou、秘書長Jeffrey S. Kwong。（記者趙健/攝影）

南加州華人 律師協會（SCCLA）48周年就職及頒獎晚會，10日晚在洛杉磯 市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。此次年會表彰了在法律領域和社區服務方面表現傑出的個人和組織，並授予已故聯邦法官劉成威「終身成就獎」。

獲協會表彰的個人和組織包括：前華美銀行總裁兼執行長Julia Gouw，榮獲2023年度「先驅獎」；長者服務組織「Seniors Fight Back」主席Hong Lee，榮獲黃錦紹（Delbert E. Wong）獎；河濱縣高等法院華裔法官楊振威（Jerry C. Yang），榮獲司法服務獎的；非營利組織Gold House，榮獲影響力獎 。

已故聯邦法官劉成威（Ronald S.W. Lew）被授予「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award），他的妻子朱美媚及家人受邀領獎。 劉成威法官是美國本土第一位亞太裔聯邦法官，也是推動SCCLA創立的關鍵人物。他曾為亞裔美國人社群爭取權益和平等做出了卓越貢獻。劉成威法官今年5月在洛杉磯病逝，享年81歲。

當晚的活動吸引了眾多政法界傑出人士和社區領袖的出席，蒙市槍擊案「奪槍英雄」蔡班達也到場參加。 晚會上，SCCLA還為優秀的法學院學生頒發了獎學金。

SCCLA成立於1975年，是美國第一個亞太裔律師協會。 多年來，協會致力於為洛杉磯縣和橙縣的華裔法律專業人士和學生提供支持，並積極改善華人社區獲得法律服務的渠道。 SCCLA榮獲加州亞太裔美國律師協會（California Asian Pacific American Bar Association）頒發的「年度協會獎」，以表彰其為華人社區做出的貢獻。