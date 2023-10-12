我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最受通膨影響的美國5大都會區是這些城市

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

南加華裔律師協會年會 追授劉成威法官終身成就獎

記者趙健／洛杉磯市即時報導
南加州華裔律師協會2023年領導團隊，(左起)會長Nina L. Hong、財務Sharlene D. Lee、候任會長Nadine Shu Rong Tan、副會長Vicki Chou、秘書長Jeffrey S. Kwong。（記者趙健/攝影）
南加州華裔律師協會2023年領導團隊，(左起)會長Nina L. Hong、財務Sharlene D. Lee、候任會長Nadine Shu Rong Tan、副會長Vicki Chou、秘書長Jeffrey S. Kwong。（記者趙健/攝影）

加州華人律師協會（SCCLA）48周年就職及頒獎晚會，10日晚在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。此次年會表彰了在法律領域和社區服務方面表現傑出的個人和組織，並授予已故聯邦法官劉成威「終身成就獎」。

獲協會表彰的個人和組織包括：前華美銀行總裁兼執行長Julia Gouw，榮獲2023年度「先驅獎」；長者服務組織「Seniors Fight Back」主席Hong Lee，榮獲黃錦紹（Delbert E. Wong）獎；河濱縣高等法院華裔法官楊振威（Jerry C. Yang），榮獲司法服務獎的；非營利組織Gold House，榮獲影響力獎 。

已故聯邦法官劉成威（Ronald S.W. Lew）被授予「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award），他的妻子朱美媚及家人受邀領獎。 劉成威法官是美國本土第一位亞太裔聯邦法官，也是推動SCCLA創立的關鍵人物。他曾為亞裔美國人社群爭取權益和平等做出了卓越貢獻。劉成威法官今年5月在洛杉磯病逝，享年81歲。

當晚的活動吸引了眾多政法界傑出人士和社區領袖的出席，蒙市槍擊案「奪槍英雄」蔡班達也到場參加。 晚會上，SCCLA還為優秀的法學院學生頒發了獎學金。

SCCLA成立於1975年，是美國第一個亞太裔律師協會。 多年來，協會致力於為洛杉磯縣和橙縣的華裔法律專業人士和學生提供支持，並積極改善華人社區獲得法律服務的渠道。 SCCLA榮獲加州亞太裔美國律師協會（California Asian Pacific American Bar Association）頒發的「年度協會獎」，以表彰其為華人社區做出的貢獻。

今年，SCCLA與其他亞裔美國法律組織聯合舉辦活動，表彰被任命為加州中區聯邦地方法院法官的Wesley Hsu，他也是SCCLA的前任會長。 此外，SCCLA還創建了法官助理項目，邀請現任或前任聯邦或州級法官助理分享相關職位的申請流程及經驗。

晚宴在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉...
晚宴在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。（記者趙健/攝影）
SCCLA每月為民眾提供免費法律咨詢服務，回饋社區。（記者趙健/攝影）
SCCLA每月為民眾提供免費法律咨詢服務，回饋社區。（記者趙健/攝影）
已故聯邦法官劉成威的遺孀朱美媚上台受獎幾度哽咽。（記者趙健/攝影）
已故聯邦法官劉成威的遺孀朱美媚上台受獎幾度哽咽。（記者趙健/攝影）
當晚的活動吸引了眾多法律界傑出人士、政治和社區領袖的出席。（記者趙健/攝影）
當晚的活動吸引了眾多法律界傑出人士、政治和社區領袖的出席。（記者趙健/攝影）

加州 洛杉磯 華人

上一則

麗都市「中華民國日」 雙十升旗禮50年

延伸閱讀

麗都市「中華民國日」 雙十升旗禮50年

麗都市「中華民國日」 雙十升旗禮50年
眾院議長之爭 史卡利斯獲共和黨提名 川普背書的喬登失利

眾院議長之爭 史卡利斯獲共和黨提名 川普背書的喬登失利

26種化學物質 加州禁止化妝品使用

26種化學物質 加州禁止化妝品使用
Stronger Starts活動 探討有害壓力對兒童影響

Stronger Starts活動 探討有害壓力對兒童影響
洛縣確診達低點 打疫苗防秋冬高峰

洛縣確診達低點 打疫苗防秋冬高峰
罕見 火箭「路過」洛杉磯市中心

罕見 火箭「路過」洛杉磯市中心

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒

最愛記仇3星座：天蠍要報復、摩羯會還擊、「它」不輕易原諒
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫
加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元