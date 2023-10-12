南加華裔律師協會年會 追授劉成威法官終身成就獎
南加州華人律師協會（SCCLA）48周年就職及頒獎晚會，10日晚在洛杉磯市中心Westin Bonaventure酒店隆重舉行，約700位嘉賓出席。此次年會表彰了在法律領域和社區服務方面表現傑出的個人和組織，並授予已故聯邦法官劉成威「終身成就獎」。
獲協會表彰的個人和組織包括：前華美銀行總裁兼執行長Julia Gouw，榮獲2023年度「先驅獎」；長者服務組織「Seniors Fight Back」主席Hong Lee，榮獲黃錦紹（Delbert E. Wong）獎；河濱縣高等法院華裔法官楊振威（Jerry C. Yang），榮獲司法服務獎的；非營利組織Gold House，榮獲影響力獎 。
已故聯邦法官劉成威（Ronald S.W. Lew）被授予「終身成就獎」（Lifetime Achievement Award），他的妻子朱美媚及家人受邀領獎。 劉成威法官是美國本土第一位亞太裔聯邦法官，也是推動SCCLA創立的關鍵人物。他曾為亞裔美國人社群爭取權益和平等做出了卓越貢獻。劉成威法官今年5月在洛杉磯病逝，享年81歲。
當晚的活動吸引了眾多政法界傑出人士和社區領袖的出席，蒙市槍擊案「奪槍英雄」蔡班達也到場參加。 晚會上，SCCLA還為優秀的法學院學生頒發了獎學金。
SCCLA成立於1975年，是美國第一個亞太裔律師協會。 多年來，協會致力於為洛杉磯縣和橙縣的華裔法律專業人士和學生提供支持，並積極改善華人社區獲得法律服務的渠道。 SCCLA榮獲加州亞太裔美國律師協會（California Asian Pacific American Bar Association）頒發的「年度協會獎」，以表彰其為華人社區做出的貢獻。
今年，SCCLA與其他亞裔美國法律組織聯合舉辦活動，表彰被任命為加州中區聯邦地方法院法官的Wesley Hsu，他也是SCCLA的前任會長。 此外，SCCLA還創建了法官助理項目，邀請現任或前任聯邦或州級法官助理分享相關職位的申請流程及經驗。
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