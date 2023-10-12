麗都市「中華民國日」 雙十升旗禮50年

洛杉磯空軍大鵬聯誼會和麗都市政府聯合舉辦「中華民國日」雙十升旗典禮50週年。(洛杉磯空軍大鵬聯誼會)

麗都市（Needles）112年「中華民國 日」雙十升旗典禮，10月10日上午10點10分在市政府廣場舉行，表達對中華民國的支持。今年適逢麗都市雙十升旗活動50週年，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處由紀欽耀處長率隊，洛杉磯和鳳凰城兩市僑界組團包車出席，現場活動人數近兩百餘人，典禮顯得格外具有意義。

活動首先由洛杉磯空軍大鵬聯誼會旗隊及北一女校友儀旗隊護送國旗進場，並由北一女儀旗隊進行操槍表演，內容包括巾幗鬚眉、薪火相傳，掌聲及歡呼聲不斷，現場充滿歡喜熱鬧氣氛。接著由空軍大鵬旗隊代表，伴隨麗都市高中樂隊吹奏美國國歌，升起美國國旗，再奏中華民國國歌及國旗歌，青天白日滿地紅的國旗冉冉升起。典禮由洛杉磯空軍大鵬聯誼會副會長、中華民國僑務顧問曲興華及洛杉磯建中校友會會長張虎主持，儀式莊嚴隆重。

洛杉磯經文處處長紀欽耀致詞表示，麗都市雙十國慶升旗典禮於1972年發起至今已屆50年，很榮幸可以出席今年的典禮，雙十國慶對於中華民國來說是一個格外開心的日子，尤其是可以在美國這樣一個同樣推崇自由、民主、人權的友盟國家共同慶祝，而且我們雙方都全力在維護這些普世的價值。

紀處長特別對此活動發起人Robert Yee(余人駿)家族表示感謝，感謝前輩余榮在50前年基於愛國心發起了這個升旗典禮，讓中華民國國旗在過去50年來的每一個雙十國慶日飄揚在麗都市。紀處長提到，銘記先賢先烈為這個國家所付出的犧牲，更要感謝在場的退伍軍人們為保衛台灣所做出的貢獻，因為有了他們才有今天自由民主的生活。最後紀處長也謝謝麗都市市長、洛杉磯空軍大鵬聯誼會及余人駿一家籌辦這個非常有意義的活動。

今年洛杉磯空軍大鵬聯誼會會員們在虞若璽會長及王崝華理事長的帶領下，十月九日分乘兩輛巴士從由洛杉磯駛向麗都市，出席與市政府共同舉行的升旗典禮。十月十日當天出席政要貴賓包括麗都市長Janet Jernigan、市府經理Patrick Martinez、市議員Henry Longbrake、Ellen Campbell、前市長Murl Shaver、市警長Ross Tarangle；駐洛杉磯台北經文處張正育副處長、橙僑中心蕭蓓如主任及洛僑中心劉岱欣副主任等，僑界代表包括「鳳凰城榮光會」王瑞瑾會長、趙韻梅僑務委員、汪光中僑務顧問及大洛杉磯地區僑胞代表等。

麗都市是一個座落在加州 、內華達州及亞利桑那州交界處的美麗小鎮，自1972年起，有一群熱愛中華民國的海外僑胞，驅車300英里長途，每年10月10日來到此地慶祝中華民國生日。1976年麗都市議會更於通過每年10月10日為「中華民國日」，成為美國官方慶祝中華民國生日的少數市級政府，邀請每一位熱愛中華民國的僑胞來現場體驗。從此，一個美麗小鎮及其雙十升旗儀式傳承至今，成就為一段當代版傳奇。