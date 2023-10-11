英文不好找華人駕校 多人被坑簽錯合同 維權無門

合同名稱為諮詢合同，在業者一欄，為「Dacheng CDL」，而非認知的駕駛學校。（讀者提供）

本報日前刊出一篇關於華人 駕校突然關閉、學員求退款無果的報導，引發華人社區熱烈討論。又有更多該校前學員出來爆料，其中包括學員簽下的合同問題。有學員表示，學校幾乎都是華人學員，大多數英文不夠好，學校關閉後才驚覺，當初學校跟他們簽下的竟是諮詢合同，而非駕校應該簽的培訓合同。

一位今年在達成駕校上課的袁先生表示，現在很多前學員都在討論怎麼維權，大家商討後才驚覺之前跟駕校簽訂的為諮詢合同「Consultation Agreement」，而非駕駛培訓合同。袁先生對此非常氣憤，他認為這涉嫌欺詐。去那裡學卡車的學生大多數英文不好，該校打著駕校的幌子卻簽諮詢合同，並且當時沒有提醒學員，「真的很噁心。」

許多英文不好的華人學員，在簽英文合同時對其中條款並不知情，這也導致了遇到糾紛後，校方以合同條款為由拒絕學員。

南加州 律師鄧洪表示，該校若是卡車駕駛學校，與學員簽訂諮詢合同「很有問題」。簽諮詢合同意思是該機構只是介紹學員到其他駕駛學校的仲介，並不扮演駕駛培訓機構的角色。這樣的仲介拉來學生，從中收取錢財，教學生開卡車，其實很沒有保障。

事實上，在與學生簽訂的諮詢合同上，業者一欄也早已不是當初認知的駕駛學校「Success Commercial Driving and Training LLC」，而是「Dacheng CDL」；根據加州州務卿辦公室（California Secretary of State）的資料，「Success Commercial Driving and Training LLC」在2020年已經註銷。而合同上的業者「Dacheng CDL」，根據網路資料，為註冊地址在羅蘭岡（Rowland Heights）的一家卡車運輸公司。

因此，學員一直以為的卡車駕駛學校，其實並不是駕駛學校，他們所簽下的合同，也不是真的培訓合同。

曾在該校學習駕駛的袁先生表示，該校表面上一直自稱卡車駕駛學校欺騙學員。另一位學員出示了當時報名時學校發的文件袋，上面赫然寫著「達成商業駕駛培訓基地」。

該校當時的湯校長對此回應本報，稱他已經從該校離職很久，不做任何回應，並掛斷了電話。

鄧洪表示，卡車駕駛學校其實良莠不齊，問題很多，包括考試作弊，收買教練等。他建議華人學生都到加州車管局（DMV）網站查詢有執照的學校，否則到資質不全的學校學習，後患無窮。他舉例，他的律師事務所近期受理的一件卡車駕校案中，一家韓裔 開的卡車公司被查出考試作弊，學校被勒令關閉。更慘的是，從該校畢業的200多名學員全部被吊銷卡車駕駛執照。