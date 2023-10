英文不好找華人駕校 多人被坑簽錯合同 維權無門

合同名稱為諮詢合同,在業者一欄,為「Dacheng CDL」,而非認知的駕駛學校。(讀者提供)

本報日前刊出一篇關於華人 駕校突然關閉、學員求退款無果的報導,引發華人社區熱烈討論。又有更多該校前學員出來爆料,其中包括學員簽下的合同問題。有學員表示,學校幾乎都是華人學員,大多數英文不夠好,學校關閉後才驚覺,當初學校跟他們簽下的竟是諮詢合同,而非駕校應該簽的培訓合同。

一位今年在達成駕校上課的袁先生表示,現在很多前學員都在討論怎麼維權,大家商討後才驚覺之前跟駕校簽訂的為諮詢合同「Consultation Agreement」,而非駕駛培訓合同。袁先生對此非常氣憤,他認為這涉嫌欺詐。去那裡學卡車的學生大多數英文不好,該校打著駕校的幌子卻簽諮詢合同,並且當時沒有提醒學員,「真的很噁心。」

許多英文不好的華人學員,在簽英文合同時對其中條款並不知情,這也導致了遇到糾紛後,校方以合同條款為由拒絕學員。

南加州 律師鄧洪表示,該校若是卡車駕駛學校,與學員簽訂諮詢合同「很有問題」。簽諮詢合同意思是該機構只是介紹學員到其他駕駛學校的仲介,並不扮演駕駛培訓機構的角色。這樣的仲介拉來學生,從中收取錢財,教學生開卡車,其實很沒有保障。

事實上,在與學生簽訂的諮詢合同上,業者一欄也早已不是當初認知的駕駛學校「Success Commercial Driving and Training LLC」,而是「Dacheng CDL」;根據加州州務卿辦公室(California Secretary of State)的資料,「Success Commercial Driving and Training LLC」在2020年已經註銷。而合同上的業者「Dacheng CDL」,根據網路資料,為註冊地址在羅蘭岡(Rowland Heights)的一家卡車運輸公司。

因此,學員一直以為的卡車駕駛學校,其實並不是駕駛學校,他們所簽下的合同,也不是真的培訓合同。

曾在該校學習駕駛的袁先生表示,該校表面上一直自稱卡車駕駛學校欺騙學員。另一位學員出示了當時報名時學校發的文件袋,上面赫然寫著「達成商業駕駛培訓基地」。

該校當時的湯校長對此回應本報,稱他已經從該校離職很久,不做任何回應,並掛斷了電話。

鄧洪表示,卡車駕駛學校其實良莠不齊,問題很多,包括考試作弊,收買教練等。他建議華人學生都到加州車管局(DMV)網站查詢有執照的學校,否則到資質不全的學校學習,後患無窮。他舉例,他的律師事務所近期受理的一件卡車駕校案中,一家韓裔 開的卡車公司被查出考試作弊,學校被勒令關閉。更慘的是,從該校畢業的200多名學員全部被吊銷卡車駕駛執照。