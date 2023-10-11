罕見 火箭「路過」洛杉磯市中心

兩台大型火箭的發動機從洛杉磯市區穿過。（ABC 7）

10月11日上午，兩台大型火箭的發動機從洛杉磯 的市區穿過，與加州 科學中心（California Science Center）的奮進號太空 梭（Endeavour）匯合。

11日凌晨5點左右，熱愛天文的人們在南洛杉磯（South Los Angeles）的街道上排隊，在狹窄的十字路口，等待卡車駕駛雙固體火箭的引擎穿過。這一場景或許讓居住在洛杉磯已久的人們回想起多年前奮進號太空梭經過時的類似場景。加州科學中心主席魯道夫（Jeffrey Rudolph）指出，「11年前的今天，奮進號進入了科學中心」。

（素材來源：NASA、ABC、FOX、KTLA，記者子為後製）

該火箭發動機是從莫哈韋航空航天港（Mojave Air and Space Port）出發，前往位於博覽公園（Exposition Park）的加州科學中心，那裡是火箭的新家。這場遷移的旅程從10月10日開始，為期兩天，總里程160哩。

該火箭發動機於11日上午9時左右抵達科學中心，一群學生、社區成員和天文愛好者熱烈歡迎發動機抵達科學中心，在那裡他們將與奮進號的其他部分結合，並最終被直立展示出來。到今年年底，天文和火箭的粉絲們仍然可以在塞繆爾·奧辛館（Samuel Oschin Pavilion）看到處於水平位置的太空梭。

魯道夫指出，12月31日是奮進號處於當前位置的最後一天，然後我們可能將在幾年後新開業的塞繆爾·奧克辛航空航天中心再看到它。該火箭發動機是雙固體火箭助推器的主要部件，用於幫助推動太空梭進入太空。所有的發射組件（太空梭、火箭助推器和一個巨大的外部燃料箱）都將包含在奮進號的新家，即花費4億元打造的塞繆爾·奧克辛航空航天中心。

該航空航天中心的主要投資者塞繆爾·奧克辛的遺孀琳達（Lynda Oschin）也來到了慶祝火箭發動機到來的現場，她在接受電視台採訪時說到，「我先生雖然沒能活著見證這一切，但這確實是他的遺產，因為他熱愛天文學、科學、數學、工程......太空梭是我丈夫夢寐以求的一切，我知道此刻他也在觀看。」