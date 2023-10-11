我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「讓美國人及巴人離開加薩」 傳埃及拒設人道走廊

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

欺詐3.58億元新冠檢測費 洛縣實驗室東主認罪

洛杉磯訊
洛縣Matias臨床實驗室，被控欺詐聯邦新冠檢測費。圖為示意圖。（Pexels）
洛縣Matias臨床實驗室，被控欺詐聯邦新冠檢測費。圖為示意圖。（Pexels）

洛杉磯縣一所合同醫學實驗室的東主，5日對聯邦檢察官辦公室指控其利用COVID-19大流行虛假賬單欺詐和盜竊聯邦款項認罪。被告與其丈夫經營的醫療實驗室，被控新冠期間向醫療保險和保險公司欺詐性地收取價值超過3.58億元的新冠相關檢測費用。

聯邦檢察官辦公室表示，居住在格蘭岱爾市64歲的盧爾德·納瓦羅（Lourdes Navarro），對一項合謀醫療保健詐欺和電匯欺詐表示認罪，相關量刑將在2024年1月23日宣佈。

納瓦羅和丈夫沙姆斯（Imran Shams）一起管理經營位於鮑德溫公園的Matias臨床實驗室公司（Matias Clinical Laboratory Inc.），主要為醫療保健受保人提供者實驗室檢測服務。新冠期間，該實驗室為療養院和其他弱勢老年人口，以及小學和中學生提供了篩檢測試。

聯邦執法部門調查發現，為了增加報銷額，即使病理樣本提供者和實驗室工作人員不願意或認為沒有必要檢查的項目，納瓦羅也照樣向政府申請相關款項。聯邦檢察官表示，這對夫婦向Medicare、HRSA的COVID-19無保險計劃和保險公司提交虛假的檢測報告，然後非法獲取聯邦政府補償。

根據法庭文件，納瓦羅65歲的丈夫Imran Shams今年1月認罪，但目前尚未判刑。

聯邦檢察官辦公室表示，這對夫婦欺詐聯邦款項後，透過空殼公司洗錢，並用這些非法獲取的資金購買房地產、奢侈品和個人商品及服務。

根據法庭文件，Shams於2000年因Medi-Cal詐欺被定盜竊、洗錢和身分盜竊等多項重罪成立，他也因此被排除在所有的醫療保險之外。檢察官表示，這對夫婦開設洛杉磯縣合同醫療實驗室的過程中隱瞞了Shams之前的犯罪記錄。

醫療保險 檢測 洛杉磯

上一則

反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議

下一則

罕見 火箭「路過」洛杉磯市中心

延伸閱讀

南加竊賊吃定Target 連環盜竊至少25次

南加竊賊吃定Target 連環盜竊至少25次
收中方賄賂出賣美軍機密 南加華裔士官認2罪

收中方賄賂出賣美軍機密 南加華裔士官認2罪
造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴

造假眾議員桑托斯再增10控罪 共面臨23項聯邦起訴
格蘭杜拉盜竊頻發 居民誓迎戰罪犯

格蘭杜拉盜竊頻發 居民誓迎戰罪犯
金山警方閃電抓捕 逮9人盜竊

金山警方閃電抓捕 逮9人盜竊
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
好市多推29元看病 還無需健保

好市多推29元看病 還無需健保

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
以色列智慧圍牆 哈瑪斯「低科技」推土機就突破

以色列智慧圍牆 哈瑪斯「低科技」推土機就突破