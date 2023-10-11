欺詐3.58億元新冠檢測費 洛縣實驗室東主認罪

洛縣Matias臨床實驗室，被控欺詐聯邦新冠檢測費。圖為示意圖。（Pexels）

洛杉磯 縣一所合同醫學實驗室的東主，5日對聯邦檢察官辦公室指控其利用COVID-19大流行虛假賬單欺詐和盜竊聯邦款項認罪。被告與其丈夫經營的醫療實驗室，被控新冠期間向醫療保險 和保險公司欺詐性地收取價值超過3.58億元的新冠相關檢測 費用。

聯邦檢察官辦公室表示，居住在格蘭岱爾市64歲的盧爾德·納瓦羅（Lourdes Navarro），對一項合謀醫療保健詐欺和電匯欺詐表示認罪，相關量刑將在2024年1月23日宣佈。

納瓦羅和丈夫沙姆斯（Imran Shams）一起管理經營位於鮑德溫公園的Matias臨床實驗室公司（Matias Clinical Laboratory Inc.），主要為醫療保健受保人提供者實驗室檢測服務。新冠期間，該實驗室為療養院和其他弱勢老年人口，以及小學和中學生提供了篩檢測試。

聯邦執法部門調查發現，為了增加報銷額，即使病理樣本提供者和實驗室工作人員不願意或認為沒有必要檢查的項目，納瓦羅也照樣向政府申請相關款項。聯邦檢察官表示，這對夫婦向Medicare、HRSA的COVID-19無保險計劃和保險公司提交虛假的檢測報告，然後非法獲取聯邦政府補償。

根據法庭文件，納瓦羅65歲的丈夫Imran Shams今年1月認罪，但目前尚未判刑。

聯邦檢察官辦公室表示，這對夫婦欺詐聯邦款項後，透過空殼公司洗錢，並用這些非法獲取的資金購買房地產、奢侈品和個人商品及服務。

根據法庭文件，Shams於2000年因Medi-Cal詐欺被定盜竊、洗錢和身分盜竊等多項重罪成立，他也因此被排除在所有的醫療保險之外。檢察官表示，這對夫婦開設洛杉磯縣合同醫療實驗室的過程中隱瞞了Shams之前的犯罪記錄。