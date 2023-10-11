反對哈瑪斯突襲 南加以色列支持者發動抗議

反對哈瑪斯突襲，以色列支持者發動數起集會抗議行動(Image: GoodDay LA)

自哈馬斯突襲以色列 和以色列宣戰以來，以色列的支持者橫跨全國。南加支持者日前聚集在貝萊爾的Steven Weiss Temple進行守望祈禱，以紀念以色列和哈馬斯衝突當中數百名遇難者，現場保全措施比平常更嚴格，主要擔心美國境內可能因此戰爭而引起反猶太主義的升高。

早些時候，以色列支持者在西洛杉磯的聯邦大樓前集會抗議，駕車經過的支持者亦按喇叭表示支持。集會的一名年輕男子昨天剛從以色列回來，擔心他的朋友已被綁架或殺害。他說：「我在加薩 服役，從未想過會發生這種事，真令人難以置信。」

接下來一周會有更多的集會和守夜活動。不只以色列支持者，親巴勒斯坦的群眾也舉辦集會，其中最大規模的一次在紐約時代廣場。除了美國，包括加拿大和歐洲各地也都有相關活動。

國務院 表示，目前至少有9名美國人在襲擊中喪生。國務卿布林肯周日宣布，已經收到美國人在襲擊中被殺害或綁架的報告，但尚未說明具體狀況。

國務院發言人米勒周一在MSNBC上宣布最新的死亡數據。根據以色列媒體報導，哈馬斯襲擊造成至少800人喪生，兩千多人受傷。美國軍方已將一個航空母艦艦隊調動至東地中海，並向以色列提供援助，但尚未採取直接行動。