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南加竊賊吃定Target 連環盜竊至少25次

橙縣訊
南加有竊賊連續盜竊Target 25次之多。（爾灣市警局提供）
南加有竊賊連續盜竊Target 25次之多。（爾灣市警局提供）

爾灣警察局（Irvine Police）正在搜捕一名竊賊，自4月以來，他已連續在南加州Target商店盜竊25次之多。

影音來源：Irvine Police，洛杉磯採訪中心後製

爾灣警察局若警官凱爾奧爾多普（Kyle Oldoerp）表示，這名竊賊經常被監控攝像頭拍到，他利用沒有提防的員工，在被抓到之前跑出商店。聖塔安那市（ Santa Ana ）一家商店的監控視頻證明了這一點，他從收銀員那裡抓起了一台仍裝在盒子裡的iPad並衝出前門。

奧爾多普說，該名男子僅在爾灣就偷了四個不同地點的Target商店。 一家商店的監控視頻顯示，男子抓起幾張包裝好的床單，然後立即前往退貨櫃檯。

商店員工稱，這名男子聲稱這些物品來自禮品登記處，因此缺乏收據和退貨理由。

奧爾多普說，有一次，他們向嫌犯詢問了有關房產的情況，他說他擁有這麼多床單的原因是因為他經營著一家Airbnb短租屋。如果一個人退回多件同類物品，那絕對是可疑的。

這種重複出現的問題一直困擾著Target商店遺失預防團隊（Target Loss Prevention teams），他們經常調出監控視頻，每次都會看到同一張臉在回頭看他們。

奧爾德普說，每次損失都不等，有的低至五、六百元，有的則高達數千元。

商店表示，他最喜歡偷的一些物品是戴森（Dyson）吸塵器和忍者（Ninja）刀具套裝。

到目前為止，他們估計總損失超過2萬5000元。

Target 爾灣 加州

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