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日本經典車展回歸 洛城車迷再現當年

記者張庭瑜/長堤市即時報導
當天的車展吸引了大批民眾前來觀賞車輛。（記者張庭瑜/攝影）
當天的車展吸引了大批民眾前來觀賞車輛。（記者張庭瑜/攝影）

第18屆日本經典舊車展（Japanese Classic Car Show）10月7日盛大回歸洛杉磯長堤市（Long Beach），當日吸引了眾多古董車愛好者和華人民眾。濱海格林公園（ Marina Green Park）再度成為各式各樣優美的日本經典汽車的場所，即便當天天空灰濛濛，但車迷們熱情不減。

這次車展吸引了許多亞裔，其中不乏日本裔老車主，最引人注目的莫過於經典動漫「頭文字D」中的「豆腐車」-Toyota AE86。車主極其細心地將車輛外觀還原成動漫中的原型，甚至換上了故事情節中的「群馬縣」車牌。儘管AE86已經停產多年，但在二手車市場上依然極受歡迎，這部經典也吸引眾多車迷拍照留念。此外，現場還有90年代的Mazda MX-5 Miata（俗稱大眼睛），這款代表跳燈時代的經典車型，車主不斷地開合前燈，使車輛看起來就像在眨眼，非常可愛。

車展現場展示也各種來自不同時期和品牌的經典日系車輛，讓參觀者不僅可以欣賞這些汽車的外觀和內飾，還可以了解車輛的引擎改裝等技術細節，與車主們深入交談車輛的歷史和特點。對於許多愛車族來說，這些古董車不僅僅是交通工具，更是時光機，帶領他們回到過去的年代，懷念昔日汽車工藝和設計的輝煌。

車展不僅提供了各種展車，還有多種娛樂活動，包括音樂表演、美食品嚐和線上汽車競速賽。這些活動為家庭和朋友提供了愉快的一天，共同慶祝經典汽車文化。現場不少華人攜帶孩子一同參加，將對經典汽車的熱愛代代相傳。

長堤州大(California State University Long Beach)的秦同學表示，他和朋友是透過學長才得知當天的活動。雖然線上購票已經售罄，但考慮到可以看到眾多經典的日本車，他們還是樂意在現場排隊購票等候一小時參觀車展。

而日裔渡邊先生則表示，他每年都不會錯過這個車展，因為除了對汽車的熱愛，看到這些經典老車讓他仿佛回到年少時期，再次感受到青春美好時光。

現場展示了許多來自不同廠牌的經典日本汽車，包括Toyota、Honda、Daihatsu、Nissan、Suzuki、Mazda、Mitsubishi、Subaru、Isuzu、Hino、Kawasaki、Yamaha以及Mitsuoka等。

一位爸爸在看到心儀的車型後，興奮地向兒子解釋這款車的獨特之處。（記者張庭瑜/攝影...
一位爸爸在看到心儀的車型後，興奮地向兒子解釋這款車的獨特之處。（記者張庭瑜/攝影）
展出的大眼睛（Mazda MX-5 Miata）吸引了許多民眾，讚嘆好可愛。（記...
展出的大眼睛（Mazda MX-5 Miata）吸引了許多民眾，讚嘆好可愛。（記者張庭瑜/攝影）
展車的車主們穿上工作服，親自向參觀者們介紹自己與愛車的經歷。（記者張庭瑜/攝影）
展車的車主們穿上工作服，親自向參觀者們介紹自己與愛車的經歷。（記者張庭瑜/攝影）
當民眾看到他們喜歡的車輛時，紛掏出手機拍下照片。（記者張庭瑜/攝影）
當民眾看到他們喜歡的車輛時，紛掏出手機拍下照片。（記者張庭瑜/攝影）
一位媽媽看到「神奈川」造型的警車，感到非常有趣，和女兒一同合影留念。（記者張庭瑜...
一位媽媽看到「神奈川」造型的警車，感到非常有趣，和女兒一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
「頭文字D」中的「豆腐車」吸引了眾多參觀者拍照留念。（記者張庭瑜/攝影）
「頭文字D」中的「豆腐車」吸引了眾多參觀者拍照留念。（記者張庭瑜/攝影）

日本 長堤 華人

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