好萊塢大片洛城版: 嫌犯鬥毆開槍 警車追逐驚魂

嫌疑男子被確認為25歲的Albert Tamrazian，開槍向人群射擊。（洛市警局）

洛杉磯 當局10月10日（周二）宣布，一個月前好萊塢 一家夜總會外發生一起鬥毆事件，嫌疑男子向擁擠人群開火，警察開槍還擊，一場驚心動魄的警匪追逐隨即展開；一個月後25歲嫌疑男子被捕歸案，警方公佈案發現場視頻，場面堪比好萊塢大片。

（影音來源：洛市警局╱記者邵敏後製）

據洛杉磯市警察局（LAPD）新聞稿稱，9月9日凌晨1時45分左右，在好萊塢大道（Hollywood Boulevard ）和伊瓦爾大道（Ivar Avenue）西南角的一家夜總會外面，該夜總會門衛向警局報案，有一名男子正與其他客人打架。從警局發布的影片中可以看到，當時街道上人來人往，嫌疑男後被確認為25歲的Albert Tamrazian，身穿黑色衣褲，正在人群中與他人鬥毆。

影片中，男子的臉部被另一個人擊中，摔倒在地。他隨即穿過馬路，回到自己的白色賓士車（Mercedes Benz）上。嫌疑男子在擁擠的馬路上倒車轉彎，並從駕駛座車窗向人行道上擁擠的人群開了幾槍。

嫌犯隨後開車朝南向日落大道（Sunset Boulevard）方向逃去，幾輛警車同時在後面追逐。影片顯示，追捕過程中警察開槍還擊，但嫌犯的賓士車最終消失不見，警方中止追捕，但沒有停止調查此案。在案發現場夜總會外面，調查人員找到兩顆子彈和彈殼作為證據。

10月2日，嫌疑人Tamrazian在洛杉磯被發現後被拘留。兩天後，他被洛縣地區檢察官辦公室（L.A. County District Attorney’s Office）指控使用致命武器攻擊罪、以及重大過失開槍罪。