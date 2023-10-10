聖地牙哥雙十國慶升旗禮 僑民愛台灣初心如磐

聖地牙哥僑學界10月8日在中華學苑盛大舉行「112年雙十國慶升旗典禮」。(橙縣文教中心提供)

聖地牙哥 雙十國慶升旗典禮10月8日在中華學苑盛大舉行，歡慶中華民國 112歲生日。活動先由中華學苑兒童及海外青年文化大使協會（FASCA）聖地牙哥分會合唱團領唱美國國歌及中華民國國歌，隨著國旗冉冉升起，彰顯了海外僑胞對對國家的熱愛和支持。

今年升旗典禮由聖地牙哥雙十委員會聯合聖地牙哥中華學苑舉辦，應邀出席的貴賓包括駐洛杉磯辦事處副處長張正育及組長王冠惠、橙縣文教中心主任蕭蓓如、僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務促進委員張慧娟、聖地牙哥中華學苑理事長王圓弘、聖地牙哥中華學苑創校校長法薇、聖地牙哥中華學苑副校長柳靜娟、聖地牙哥北郡中文學校校長林玉惠、聖地牙哥台灣同鄉會會長暨僑務顧問葉芸青。副處長張正育致詞時表示，過去因疫情 關係，已經停辦近4年，終於今年再次回歸辦理國慶升旗活動，非常感謝聖地牙哥僑界朋友們對台灣的熱愛、感念鄉土之心以及愛家愛國的初心與初衷，即便在海外也能看到中華民國國旗旗海飄揚的升旗典禮，展現「民主台灣、堅韌永續」價值。尤其今年還有年輕世代FASCA成員一起加入，讓升旗典禮活動更具不同世代團結一心與傳承的意涵。衷心感謝今天聯合籌辦升旗典禮的榮譽職人員、僑領及全體工作人員。

當天升旗典禮禮成後，由橙僑中心主任蕭蓓如頒發FASCA聖地牙哥分會112年新生訓練結業證書，並由中華學苑兒童及FASCA聖地牙哥分會合唱團帶領大家齊唱梅花。隨後僑學界合唱生日快樂歌，並由副處長張正育切蛋糕，祝賀中華民國112歲生日快樂、國運昌隆。