我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

男跳進911遺址深池 留一灘血 當地安全再引議論

南加「詐彈」男爬摩天輪 警疏散遊客勸降

洛杉磯訊
該男子攜帶背包爬上摩天輪聲稱有炸彈。（KTLA）
該男子攜帶背包爬上摩天輪聲稱有炸彈。（KTLA）

根據KTLA報導，10月9日（週一）下午，一名聲稱攜帶炸彈的男子登上了聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）太平洋公園（Pacific Park ）的標誌性摩天輪，聖塔蒙尼卡警察局立即疏散了人群。在一段時間談判後，該男子走下摩天輪被逮捕。

事件發生在下午3點左右，當時目擊者聽到該男子聲稱他擁有炸彈。之後，該男子登上了摩天輪，但拒絕下來。一個危機談判小組被召集到現場，與該男子交談了大約一小時後，男子沿著摩天輪緩緩爬下來。下午 4 點 30 分左右，他被警察逮捕。

在整個事件過程中，人們看到該男子拿著一個背包，警方後來證實他沒有攜帶任何爆炸裝置。警方表示，該男子似乎患有某種精神疾病，目前不認為發生了任何犯罪行為。

根據Sky5的影片顯示，警方封鎖了碼頭入口，並護送民眾離開太平洋公園。消防員使用電梯救援被困在摩天輪上的多名人員，但似乎沒有任何人被從摩天輪移走。相反，他們等待危機解除後，啟動摩天輪讓乘客下車。

下午4點30分，男子投降後不久，摩天輪又開始轉動，消防隊員開始將乘客從摩天輪上轉移。聖塔蒙尼卡碼頭於下午 5:15 重新對外開放。

太平洋公園的聲明稱，公園官員正在與急救人員密切合作，並對他們的快速反應表示感謝。聲明中寫道：「太平洋公園的首要任務是員工和客人的安全」。

上一則

開業40年 熊貓快餐首推出甜點

下一則

洛縣消防演習事故 四警員輕重傷

延伸閱讀

洛縣11歲男孩持刀搶劫 只為一輛自行車

洛縣11歲男孩持刀搶劫 只為一輛自行車
Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡

Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡
台總統府：民意信箱收到炸彈恐嚇信 已向警方報案

台總統府：民意信箱收到炸彈恐嚇信 已向警方報案
九一八的炸彈碑

九一八的炸彈碑
飲料自動販賣機掉下「這東西」 他以為是炸彈差點嚇暈

飲料自動販賣機掉下「這東西」 他以為是炸彈差點嚇暈
新加坡多處收到炸彈威脅 警方：未發現危險物品

新加坡多處收到炸彈威脅 警方：未發現危險物品

熱門新聞

美國聯邦調查局近日發布公告，提醒廣大民眾小心「幽靈駭客」（phantom hacker）騙局。（取材自Pexels）

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

2023-10-08 21:29
車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
在銀行帳戶上設置即時交易通知，可以更快發現任何潛在的欺詐行為。（Unsplash.com）

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

2023-10-09 02:20
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
中國自駕車在美國路測不受限制，引專家的國安憂慮。（示意圖，Pexels網頁）

中國自駕車在美幾不設限 惹議

2023-10-05 02:20

超人氣

更多 >
哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

哈佛大學35個挺巴勒斯坦學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論