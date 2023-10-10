南加「詐彈」男爬摩天輪 警疏散遊客勸降

該男子攜帶背包爬上摩天輪聲稱有炸彈。（KTLA）

根據KTLA報導，10月9日（週一）下午，一名聲稱攜帶炸彈的男子登上了聖塔蒙尼卡碼頭（Santa Monica Pier）太平洋公園（Pacific Park ）的標誌性摩天輪，聖塔蒙尼卡警察局立即疏散了人群。在一段時間談判後，該男子走下摩天輪被逮捕。

事件發生在下午3點左右，當時目擊者聽到該男子聲稱他擁有炸彈。之後，該男子登上了摩天輪，但拒絕下來。一個危機談判小組被召集到現場，與該男子交談了大約一小時後，男子沿著摩天輪緩緩爬下來。下午 4 點 30 分左右，他被警察逮捕。

在整個事件過程中，人們看到該男子拿著一個背包，警方後來證實他沒有攜帶任何爆炸裝置。警方表示，該男子似乎患有某種精神疾病，目前不認為發生了任何犯罪行為。

根據Sky5的影片顯示，警方封鎖了碼頭入口，並護送民眾離開太平洋公園。消防員使用電梯救援被困在摩天輪上的多名人員，但似乎沒有任何人被從摩天輪移走。相反，他們等待危機解除後，啟動摩天輪讓乘客下車。

下午4點30分，男子投降後不久，摩天輪又開始轉動，消防隊員開始將乘客從摩天輪上轉移。聖塔蒙尼卡碼頭於下午 5:15 重新對外開放。

太平洋公園的聲明稱，公園官員正在與急救人員密切合作，並對他們的快速反應表示感謝。聲明中寫道：「太平洋公園的首要任務是員工和客人的安全」。