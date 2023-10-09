美國稅負為什麼較加拿大輕？利用房產交換可遞延繳稅

投資性房產可通過「1031交換」遞延資本利得稅。（記者趙健/攝影）

對於考慮移民北美的人來說，選擇美國還是加拿大 是一個常見的問題。在泛宇集團9日上午舉辦的講座上，集團創始人兼總裁胡正國（Philip Hu）從稅務角度給出了答案。

胡正國首先介紹了美國常見的三種收入形式。第一種是「人賺的錢」，被稱為主動收入，如勞動薪資；第二種是「資產賺的錢」，即被動收入，如房租、利息、股息等；第三種是「賣資產的收入」，叫做資本利得。

許多人認為美國稅重，其實不然，加拿大的稅務其實高於美國。首先從主動收入的角度來看，加拿大所有地區都設有聯邦稅和省級稅，而在美國，雖然也有聯邦稅和州稅，但也同時存在不徵收州稅的地方。另外，加拿大稅務居民的主動收入超過30萬美元就須繳納超過50%的所得稅，而美國夫妻共同收入超過60萬以上（戶主約50萬以上），才須繳納37%的聯邦最高稅率，再加上州稅稅率。但如果納稅人住在免稅州，則不用繳納州稅，這也是許多高收入人群選擇搬去免稅州的原因。

與此同時，美國還有許多可抵稅的類目，比如，美國的自住房前75萬的貸款 利息可用於抵稅，而加拿大卻沒有這類規則。此外，華人熱衷的投資 性房產，如購物中心、寫字樓、公寓等，還可通過「1031交換」（1031 Exchange）延遲資本利得稅的支付；若提前做好稅務規劃，甚至可以實現最終免稅的效果，這些都是加拿大沒有的省稅工具。

在遺產稅方面，胡正國提到，儘管加拿大沒有遺產稅，但人過世時所持有的房地產、股票、公司等資產的增值部分都須納稅；但在美國，由於遺產稅的設置，人一旦過世，以往所有未遞延支付的增值稅可以一筆勾銷。