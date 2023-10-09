郭德綱洛杉磯演出一票難求 紐約站票價234元起 也售罄

德雲社10月7日在洛杉磯巴沙迪那首演。（受訪者提供）

以郭德綱、于謙為代表的中國知名相聲社團德雲社，10月7日在洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）首演，當地眾多華人 粉絲前去捧場，現場座無虛席，場面火爆。有華人表示演出前一票難求，一張兩、三百元的門票只能坐在中後排，但感覺超值，「太精彩，幾個小時都在笑聲中度過，很放鬆。」據悉，接下來的聖荷西 、紐約站演出門票都已經售罄。

德雲社的相聲演出以「讓相聲回歸劇場」、「真正的相聲」為主旨，紅遍中國各地，此次頂級相聲大師郭德綱、于謙攜德雲社美國巡迴演出，首站就是洛杉磯，10月7日晚在巴沙迪那市立大劇院(Pasadena Civic Auditorium )閃亮登場，引來無數粉絲熱烈追捧。華人在異國他鄉，感受中國傳統相聲表演帶來的獨特魅力。

羅斯密市（Rosemead）華裔居民小鹿，出生、成長在相聲發源地天津，聽說德雲社的相聲演員來美巡迴演出，他早在幾周前就已預訂門票，並在微信朋友圈發文， 言辭之間難掩內心的興奮「天津的老爺們來洛杉磯，周六晚7時30分準時見面。」小鹿從小就喜歡看國粹藝術，在天津各種茶社聽曲藝、相聲，移民美國六年，這是第一次在這裡看老家的相聲表演，格外親切。

小鹿購買的門票238元一張，觀看位置靠近劇院後面，即便如此，他也覺得非常值，演出當晚從7時30分開演，一直持續到11時結束，小鹿說兩、三個小時都是在歡樂笑聲中度過「這麼長時間的演出一直讓我很放鬆，因為喜歡再貴也值得。」

小鹿表示，門票剛開始賣的時候促銷，最便宜的票價是70多元，貴的七、八百一張也有，越到開演前票價越貴，最後一周網站已顯示售罄，一些朋友想看卻買不到票。有網友指出，德雲社北美巡迴演出票價太貴，雖然很喜歡郭德綱的相聲，但無奈囊中羞澀。

根據觀眾描述，7日晚洛杉磯首演現場十分火爆，舞台表演背景是傳統中國紅，現場座無虛席，基本上都是華人，郭德綱、于謙的經典橋段，更是將演出推向高潮，引來全場觀眾哈哈大笑。