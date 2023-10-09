以色列逃難者飛抵洛城 講述哈馬斯襲擊可怕時刻

逃離這起暴力事件的旅客表示，很慶幸航班起飛，抵達洛杉磯後才有安全感。（ABC截圖）

以色列 在遭遇偷襲後，向哈瑪斯（Hamas）宣戰，9日上午被哈瑪斯突襲震驚的旅客，從特拉維夫（Tel Aviv）抵達洛杉磯 。逃離這起暴力事件的旅客表示，很慶幸航班起飛，抵達洛杉磯後才有安全感，但想到那些被留在以色列的人，他們的心都碎了。

抵達洛杉磯的旅客米婭 (Mia) 說， 「我經歷了一生中最糟糕的時刻」襲擊發生時，她就在特拉維夫的弗洛倫丁 (Florentin) 社區。 「我聽到火箭爆炸，我的整個生活都改變了」她哭著說。

在LAX機場這些旅客的家人熱淚盈眶迎接親人，看到他們安全抵達後如釋重負。哈馬斯武裝分子在猶太節日期間突襲以色列城鎮，事發後僅48小時，有當地旅客抵達LAX。

旅客描述他們看到的可怕時刻。旅客Natalie Shaposhnik表示，他們被警報吵醒，起床後開始驚慌失措。她知道聽到的不可能是軍事演習，幾分鐘後她就開始聽到巨大的爆炸聲，然後恐怖故事就開始了。

以色列軍方9日下令全面圍困加薩 走廊（Gaza Strip），停止向該區運送食品、燃料和補給品，同時對哈馬斯統治的區域進行空襲，以報復武裝分子在周末的血腥入侵。加薩走廊是230萬名巴勒斯坦人的居住地，自哈瑪斯2007年控制這個地區後，加薩就處於以色列的嚴密封鎖之下。

在9日抵達洛杉磯的旅客Abraham表示，他在以色列國防軍的朋友，前一天晚上他們還在一起聚會。隔天早上他們就被征召上前線，他看到一些家庭目送父親去打仗。這是一次感人的經歷，同時也很可怕。

現場還有以色列旅客表示，他們的家人和朋友將於本周晚些時候飛抵洛杉磯，他們希望航班仍能起飛。

旅客Drew Edelman表示，他飛行大約一個小時後離開以色列領空，他才能再次呼吸。當他們著陸後，在通過美國海關時他開始哭泣。他從來沒有這麼高興來到美國。

一名女性表示，攻擊發生時她的朋友正在參加音樂節，從此她就再也沒有收到他們的消息。旅客Lior Tal表示，每個人都有點擔心，試圖離開，人們跑向不同的方向，沒有人真正知道自己在哪裡。