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南加又有醫護罷工 要求更多人手、更高薪資

洛杉磯訊
數百名護理師和醫護人員開始一場針對聖法蘭西斯醫療中心的罷工遊行。(KTLA)
數百名護理師和醫護人員開始一場針對聖法蘭西斯醫療中心的罷工遊行。(KTLA)

10月9日早，數百名護理師和醫護人員在林伍特(Lynwood)開始一場針對聖法蘭西斯醫療中心（St. Francis Medical Center）的罷工遊行。該罷工預計持續五天，從9日早6時30分開始，預計持續到10月14日。

這場罷工與剛剛結束的凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）7萬5000名醫護罷工無關，但兩場罷工抗議的問題非常相似。

註冊護士拜因頓 (Scott Byington) 在接受KTLA採訪時表示，聖法蘭西斯醫療中心讓醫護人員短缺的現象，變成常態，這對其服務的社區而言，是一件悲傷的事。

參與本次罷工的有600名註冊護士和900名醫護人員，包括護理助理、醫療助理、急診室技術人員和呼吸治療師，他們要求聖法蘭西斯醫療中心提供充足的人員配備和更好的薪資。

罷工的工作人員在接受媒體採訪時表示，醫院幾乎每天都會出現人手不足問題。部分罷工人員認為，人手短缺歸咎於Prime Healthcare集團於2020年收購該醫院。罷工人員表示，自那以後，公司解雇20%經驗豐富的註冊護士，並將在職護士的薪水削減12%。

加州聯合護理師協會/醫療保健專業人員聯盟 (UNAC/UNCP) 根據其調查數據指出，聖法蘭西斯醫療中心的醫護僱員流動率超過50%。

聖法蘭西斯醫療中心10月9日回應此次罷工，聲明指出「聖法蘭西斯醫療中心將真誠地與工會領袖進行談判，目標是為醫院、員工、最重要的是我們所服務的社區都能獲得最大利益，並達成協議。」

聖法蘭西斯醫療中心還表示，儘管罷工活動正在進行，醫院仍有合格的醫護人員在工作，為社區患者提供優質的醫療服務。

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