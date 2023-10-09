南加又有醫護罷工 要求更多人手、更高薪資
10月9日早，數百名護理師和醫護人員在林伍特(Lynwood)開始一場針對聖法蘭西斯醫療中心（St. Francis Medical Center）的罷工遊行。該罷工預計持續五天，從9日早6時30分開始，預計持續到10月14日。
這場罷工與剛剛結束的凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）7萬5000名醫護罷工無關，但兩場罷工抗議的問題非常相似。
註冊護士拜因頓 (Scott Byington) 在接受KTLA採訪時表示，聖法蘭西斯醫療中心讓醫護人員短缺的現象，變成常態，這對其服務的社區而言，是一件悲傷的事。
參與本次罷工的有600名註冊護士和900名醫護人員，包括護理助理、醫療助理、急診室技術人員和呼吸治療師，他們要求聖法蘭西斯醫療中心提供充足的人員配備和更好的薪資。
罷工的工作人員在接受媒體採訪時表示，醫院幾乎每天都會出現人手不足問題。部分罷工人員認為，人手短缺歸咎於Prime Healthcare集團於2020年收購該醫院。罷工人員表示，自那以後，公司解雇20%經驗豐富的註冊護士，並將在職護士的薪水削減12%。
加州聯合護理師協會/醫療保健專業人員聯盟 (UNAC/UNCP) 根據其調查數據指出，聖法蘭西斯醫療中心的醫護僱員流動率超過50%。
聖法蘭西斯醫療中心10月9日回應此次罷工，聲明指出「聖法蘭西斯醫療中心將真誠地與工會領袖進行談判，目標是為醫院、員工、最重要的是我們所服務的社區都能獲得最大利益，並達成協議。」
聖法蘭西斯醫療中心還表示，儘管罷工活動正在進行，醫院仍有合格的醫護人員在工作，為社區患者提供優質的醫療服務。
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