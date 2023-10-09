南加兩嫌老人中心縱火 火焰幾分鐘內吞噬汽車

幾分鐘之內，汽車很快就被火焰吞沒。（聖伯納汀諾警局）

南加內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）的一處老人中心 ，日前發生縱火 案。現場監控顯示，一男一女兩名嫌疑人，合夥點燃一輛汽車，大火很快將車吞噬。男子目前被捕，女子仍在逃。

（視頻來源：聖伯納汀諾警局 ／記者邵敏後製）

聖伯納汀諾市警局（SBPD）宣布，該市一處老人中心的一輛汽車日前被燒毀，兩名嫌疑人其中一人已被逮捕，嫌犯的作案動機仍在調查中。

警方在社群媒體 上發布的影片顯示，案發時，一男一女兩名嫌犯靠近一輛停放在老人中心外面的汽車，男子穿著黑色羽絨服，女子穿紅色短裙。男性嫌疑人迅速用手中的工具砸碎汽車乘客側窗戶，並將易燃液體倒入，女性嫌疑人點燃一張紙，將其扔進車內。幾分鐘內，汽車很快就被火焰吞沒，兩名縱火的嫌犯逃離現場。

在查看監控視頻時，警方辨認出男性嫌疑人涉嫌先前的另一項重罪案件，這名嫌犯在逃離縱火現場不久就被找到，並已拘留在案，他面臨多項重罪指控。但縱火案件中的女嫌仍在逃，警方已發出逮捕令。 對於兩人為何選擇老人中心的這輛車縱火，當局還沒有給出解釋。