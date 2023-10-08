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南加奇諾岡警局 逮捕來自德州流竄作案三竊盜

奇諾岡訊
來自德州休士頓的三名盜竊嫌犯在奇諾岡案發落網。（警方提供）
來自德州休士頓的三名盜竊嫌犯在奇諾岡案發落網。（警方提供）

南加聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）發生三名歹徒尾隨在銀行取錢的居民，然後實施盜竊案。聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局在洛杉磯縣拉哈布拉市（La Habra）警局協助下，將歹徒逮捕。經查他們來自德州休士頓，警方呼籲更多受害者提供線索。

聖伯納汀諾縣警局9月30日上午11時25分，接到居民報警發生盜竊。警方迅速趕到事發地點，位於Whirlaway 3000號街區。經了解，受害者從銀行取錢後，將裝有現金的信封放在車內箱中；返家後，受害者將車停在住宅前，然後進入宅內。可幾分鐘後，受害者回到車上，再看錢已經不見。警方查看監控視頻，發現有三名男子，趁受害者進屋時，對車子實施盜竊。三名竊賊駕駛的是一輛現代Elantra轎車，並有意遮擋車牌。聖伯納汀諾縣警局經過分析，最終識別出車牌，並將相關資訊分享給其他警局。

10月4日，拉哈不拉市警方在巡邏中發現可疑車輛，通過攔檢將三嫌拘留。警方搜查嫌犯車輛，發現盜竊證據，確信三名歹徒尾隨居民從銀行取錢，然後實施盜竊。目前這類案件在南加多個城市發生，稱為「bank jugging」。

三名嫌犯均來自德州休士頓，分別是19歲的Kendrick Montgomery、31歲的Anthony Banks、以及32歲的Byron Butler。警方未透露遭盜竊現鈔數額，及受害者資訊。

警方呼籲，若有其他受害者，或者了解與該案相關資訊者，可致電奇諾岡分局，電話909-364-2000。

德州 南加 休士頓

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