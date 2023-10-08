迎雙十國慶 洛城華埠精彩遊行、升旗儀式

Mark Keppel高中Aztec Band的少年們帶來整齊劃一精彩的行進表演（本報記者/攝影）

為慶祝中華民國 112年國慶，羅省中華會館10月8日在洛杉磯華埠 舉辦系列慶祝活動，包括雙十國慶遊行、升旗儀式和國慶餐會等。不少民眾手持中華民國國旗到現場慶祝，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、美國國會議員趙美心（Judy Chu）等也到場送祝福。

（視頻錄製：本報記者）

10月8日早晨，在洛杉磯華埠中華會館大樓門口，隨處可見「慶祝中華民國雙十國慶」的祝福標語，不少人們聚集在路邊，手裏拿著中華民國和美國國旗，期待遊行的到來。上午11時，遊行隊伍開始出發，大家都精神抖擻，以最佳面貌迎接雙十國慶，來自南加北一女校友會派出的旗隊，英姿颯爽的校友們穿著北一女旗隊制服步履軒昂；南加州 台灣大學校友會帶來的舞龍表演，引來一片叫好；來自阿罕布拉市Mark Keppel高中Aztec Band的少年們帶來整齊劃一的精彩行進表演；中華民國退伍軍人協會南加州分會的遊行者身穿制服高舉旗幟，邁著整齊劃一的步伐，彰顯英姿。給人留下深刻印象的遊行隊伍還有很多，現場觀眾好評不斷。

遊行過後，在中華會館門口，舉辦兩場升旗儀式，先升美國國旗，接著升中華民國國旗，在許多人注視下，旗幟緩緩升起在空中飄揚。

經文處處長紀欽耀感謝各位僑胞對中華民國的支持。（本報記者/攝影）

羅省中華會館主席暨總召集人李金生指出，112年前美國華僑支援孫中山先生，為苦難同胞爭取民主自由，推翻專制腐敗的滿清政府，建立中華民國，因此慶祝這個特別的日子。他讚賞遊行隊伍的精彩表演，也感謝各位聚集在華埠共同慶祝雙十國慶。

羅省中華會館主席暨總召集人李金生致詞。（本報記者/攝影）

經文處處長紀欽耀表示，非常榮幸和大家齊聚一堂，感謝羅省中華會館為中華民國112年國慶組織的活動，也感謝各位僑胞對中華民國的支持。經文處有40多位員工及眷屬來到現場，希望大家繼續支持自由民主價值，支持國父孫中山創建的中華民國。

國會議員趙美心表示，中華會館舉辦的雙十國慶活動意義非凡。（本報記者/攝影）

國會議員趙美心表示，中華會館舉辦的雙十國慶意義非凡，美國和台灣的關係十分重要，希望能通過民間溝通不斷鞏固。同時，趙美心也感謝中華會館長期以來對在美國的亞裔和華裔的幫助，比如在蒙市槍案發生後，積極進行籌款和其他援助。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）指出，今天是風和日麗的一天，祝福大家雙十國慶快樂，也感謝中華會館的組織，遊行表演十分精彩。