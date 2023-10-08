南加聖塔安那市慶中秋 肯定亞裔貢獻

橙縣華僑文教服務中心在聖塔安那市中秋節園遊會設攤，向居民介紹台灣的習俗及文化。（記者蕭迪玉/攝影）

聖塔安那市政府與亞美老人服務中心7日舉行第二屆慶祝中秋園遊會，主辦園遊會的亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，聖塔安那市1906年以公共衛生為由，下令燒毀該市市中心的華埠，市府去年決定公開道歉，又撥款舉辦中秋園遊會，肯定亞裔 對該市的貢獻，並提醒美國人勿再重蹈百年前排華覆轍。

聖塔安那市是橙縣縣政府所在，人口超過31萬，排名全縣第二（僅次於安那罕市），四分之三是西裔居民，亞裔約佔12%。聖塔安那市議員Thai Viet Phan、Phil Bacerra、 David Penaloza、及市長代表Claudia Perez等人特別頒贈表揚狀給亞美老人服務中心，感謝該中心長期為亞裔居民提供服務。

聖塔安那市第二屆慶祝中秋園遊會在世紀公園（Centennial Park）舉行，由亞美老人服務中心致贈一人一個月餅，來賓可選擇豆沙、芋頭及豬肉蛋黃三種口味，吸引許多居民參與。

聖塔安那市市府、警局、公立圖書館及十多個非營利組織設立攤位。橙僑中心由文化種子教師顏綠新、顏綠美及林玉惠老師上陣，指導來賓用月餅摸子捏製中秋月餅外形的磁鐵，並向大家解釋月餅花紋所象徵的福德寓意。

富樂頓中文學校華語文學習中心主任劉宜靜，及聖地牙哥北郡華語文學習中心主任黃玲玲也參與活動，設計多款趣味遊戲，包括擲筊、投沙包等，讓參與者體驗台灣文化習俗，並透過抽籤學習漢字。