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南加聖塔安那市慶中秋 肯定亞裔貢獻

【聖塔安那市訊】
橙縣華僑文教服務中心在聖塔安那市中秋節園遊會設攤，向居民介紹台灣的習俗及文化。（記者蕭迪玉/攝影）
橙縣華僑文教服務中心在聖塔安那市中秋節園遊會設攤，向居民介紹台灣的習俗及文化。（記者蕭迪玉/攝影）

聖塔安那市政府與亞美老人服務中心7日舉行第二屆慶祝中秋園遊會，主辦園遊會的亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，聖塔安那市1906年以公共衛生為由，下令燒毀該市市中心的華埠，市府去年決定公開道歉，又撥款舉辦中秋園遊會，肯定亞裔對該市的貢獻，並提醒美國人勿再重蹈百年前排華覆轍。

聖塔安那市是橙縣縣政府所在，人口超過31萬，排名全縣第二（僅次於安那罕市），四分之三是西裔居民，亞裔約佔12%。聖塔安那市議員Thai Viet Phan、Phil Bacerra、 David Penaloza、及市長代表Claudia Perez等人特別頒贈表揚狀給亞美老人服務中心，感謝該中心長期為亞裔居民提供服務。

聖塔安那市第二屆慶祝中秋園遊會在世紀公園（Centennial Park）舉行，由亞美老人服務中心致贈一人一個月餅，來賓可選擇豆沙、芋頭及豬肉蛋黃三種口味，吸引許多居民參與。

聖塔安那市市府、警局、公立圖書館及十多個非營利組織設立攤位。橙僑中心由文化種子教師顏綠新、顏綠美及林玉惠老師上陣，指導來賓用月餅摸子捏製中秋月餅外形的磁鐵，並向大家解釋月餅花紋所象徵的福德寓意。

富樂頓中文學校華語文學習中心主任劉宜靜，及聖地牙哥北郡華語文學習中心主任黃玲玲也參與活動，設計多款趣味遊戲，包括擲筊、投沙包等，讓參與者體驗台灣文化習俗，並透過抽籤學習漢字。

表演舞台上也安排多元豐富節目，包括防身術、越裔舞蹈及歌唱、西裔舞蹈、銀河少年國樂團、越裔鼓團、韓裔鼓團、傳統服飾展、魔術、爾灣加大亞裔學生的K-POP流行舞等，其中最受歡迎的舞獅及舞龍隊伍，在鑼鼓喧天的高昂節奏中，先後登台演出長達半小時，九頭瑞獅外加裝飾著燈光的長龍，在夜色下翩然起舞，讓大人小孩看得目不轉睛，給全場帶來振奮人心的歡欣喜慶氣氛。

聖塔安那市表揚共同主辦中秋節園遊會的亞美老人服務中心，市長代表Claudia P...
聖塔安那市表揚共同主辦中秋節園遊會的亞美老人服務中心，市長代表Claudia Perez（圖左起）、市議員Phil Bacerra、 David Penaloza、王頌茹、Thai Viet Phan 及國會議員Lou Correa 代表 Claudio Gallegos。（記者蕭迪玉/攝影）
舞獅、舞龍在震耳欲聾的鑼鼓聲中先後登台，帶來歡欣鼓舞的氣氛。（記者蕭迪玉/攝影）
舞獅、舞龍在震耳欲聾的鑼鼓聲中先後登台，帶來歡欣鼓舞的氣氛。（記者蕭迪玉/攝影）

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