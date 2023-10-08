洛縣11歲男孩持刀搶劫 只為一輛自行車

11歲男孩企圖持刀搶劫自行車被捕。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡市（Santa Monica) 日前發生一起持刀搶劫未遂案，嫌疑人是兩名少年，一名11歲，一名13歲，他們揮舞手中的刀威脅對方，目的是搶一輛自行車。

據聖塔蒙尼卡警方稱，這起搶劫未遂案發生在10月2日上午9時30分左右，案發地點位於聖塔蒙尼卡海灘1300號街區附近。

受害者表示，他經常光顧這裡的海灘，案發時正坐在卡車內，兩名年輕嫌犯突然靠近他的車，目標是他拴在汽車上的自行車。當局稱，11歲的嫌犯作案時，持刀接近受害者。

受害者研判，嫌犯原本打算盜竊他的自行車，並不知道車內有人；而當這名少年突然意識到車內有人時，開始揮舞手中的刀，威脅要砍傷對方。

兩名少年搶劫未遂，雖逃離案發地區，但不久後就被抓獲。警方稱，嫌犯使用的刀在逃跑過程中掉落，後被警方找到。

11歲的少年涉嫌企圖持械搶劫，另一名13歲的少年則涉嫌妨礙調查，他們目前被關押在集體之家（group home，即加州 管理問題少年的機構）。 警方還發現，兩名嫌犯曾在9月因劫車和竊盜車輛被捕兩次。

任何有本案線索的民眾，請聯繫偵探Lucero。聯繫方式[email protected]；偵探Shaun Cooney，聯繫方式[email protected]；或值班警官310-458-8427。