南加台灣婦女會 防治乳癌募款健走

北美洲台灣婦女會南加分會「Team Taiwan」參與「Race for Cure」募款健走，提高台灣知名度，並持續支持乳癌防治及醫療研究。（NATWA提供）

北美洲台灣婦女會(NATWA)南加 分會日前參加在新港灘(Newport Beach)舉辦防治乳癌「Race for Cure」募款健走活動，以「Team Taiwan」隊名集結30多位各年齡層台灣人，由會長鍾玟璟和副會長黃馨瑤領軍走完3英哩路程。這次活動提高台灣知名度，並將台灣議題帶入主流討論。

鍾玟璟會長表示，自2003年起，NATWA一直支持「Race for Cure」募款活動，該活動旨在幫助乳癌防治和醫療研究。這不僅符合NATWA使命，也通過「Team Taiwan」的參與提高台灣可見度。儘管受到疫情 影響，但NATWA仍然堅持每年參與，大家都為支持台灣健走。

林淑卿前會長幾乎每年都參加，她回憶說，參加「Race for Cure」已經多年，有自己的旗幟和T恤。在活動開始和結束場合，他們會曾多次提到台灣，特別是在台灣受到國際壓力時候，NATWA透過這些活動希望能夠獲得更多美國民眾支持和認同。

橙僑中心主任蕭蓓如上任一年多已經參加兩次「Race for Cure」活動。她表示，這是一個非常大型全美主流活動，她去年第一次參加時留下深刻印象，因為不僅主持人台上特別介紹，連旁邊啦啦隊也會為Team Taiwan加油。她感謝社團努力，因為這將台灣引入主流，成為台灣最佳宣傳媒介。蕭蓓如家人也一同參加，全程支持，她希望每位婦女都要重視健康。

活動中，最年長參加者是84歲吳子賓和77歲陳美伶，兩人都是台灣人獅子會成員，她們表示，參加健走活動對他們來說是一個精神上滿足。81歲的李成奎是第一次參加，但平日喜歡健走，覺得這次活動非常有意義，希望每年都能有更多人加入支持台灣。

活動中還看到許多伉儷相互扶持場面，如台美畫會會長呂惠秋及先生田弘茂，他們提到台灣現在在國際上地位提高，讓台灣人能夠更自信地參加活動，並感受到主流民眾對台灣支持。