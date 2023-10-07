國慶盃橋牌賽開打 南加百名好手競技

南加州第四屆國慶盃橋牌校際邀請賽7日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，來自各地上百位橋牌高手同臺競技，持續五小時的競賽精彩紛呈。（記者楊青/攝影）

慶祝中華民國112年雙十國慶，南加 州第四屆國慶盃橋牌校際邀請賽7日在洛杉磯 華僑文教服務中心登場，來自各地上百位橋牌高手同台競技，持續五小時的競賽精彩紛呈。該場活動由南加州 成功大學校友會（CKUAASC） 、南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）、亞美會計研究發展基金會（AAARDF）及北美華人會計師協會（SACPAA）聯合舉辦。

活動籌備委員程東海表示，今年南加州國慶盃橋牌校際邀請賽有6支隊伍參賽，分別為成功大學校友隊、輔仁大學校友隊、東海大學校友隊、交通大學校友隊、台灣大學校友隊以及南加州中國大專院校聯合校友隊，其中有多名大洛杉磯地區知名橋手及美國現役女子青年國手，比賽起伏跌宕，激動人心。

洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長紀欽耀特別為賽事題寫並頒贈賀狀「高手過招，笑看輸贏」；國泰銀行也當天的比賽慷慨提供多項精美紀念品，大大增加比賽樂趣。

南加成大校友會不但橋牌打得好，最特長組織舉辦「橋牌邀請賽」。過去六年中，已成功舉辦過9場大型賽事，總計邀請700多人次華洋橋牌好手共襄盛舉，亮眼的成果還曾獲得美國主流橋牌權威雜誌《Bulletin 月刊》與各大新聞媒體的肯定與報導。