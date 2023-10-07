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112年國慶升旗典禮 歌舞遊行嗨翻蒙市

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
三架介壽號飛機飛過會場上空，升旗典禮氣氛達到高潮。（記者王若然／攝影）
三架介壽號飛機飛過會場上空，升旗典禮氣氛達到高潮。（記者王若然／攝影）

中華民國112年國慶到來之際，南加州各大僑團數百人7日齊聚蒙特利公園市（Monterey Park）的巴恩斯公園（Barnes Park），舉辦了盛大的國慶升旗典禮。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，美國國會議員趙美心等地方民選官員參加。

記者王若然／拍攝

該場慶祝中華民國112年國慶升旗典禮，由加州台灣同鄉聯誼會主辦，南加州各大社團及僑領協辦。上午9時未到，主舞台就開始了精彩的熱場節目，包括台大校友會舞龍隊表演，建國中學南加州校友會帶來「梅花」、「台北的天空」經典歌曲。

約9時30分在全場矚目下，由南加州中國大專院校聯合校友會護送美國國旗和中華民國國旗率先入場，稍息號後，嘉年華遊行正式開始。加州台灣同鄉聯誼會護送僑委會會旗進場，接著包括中山女高校友會儀隊，榮譽職人員及社團領袖團隊，經文處洛僑中心旗隊，南加州大專院校校友會，南加州台灣大學校友會，洛杉磯榮光聯誼會等數十個團體依次進場。遊行結束後，這些隊伍站成12列縱隊，英姿颯爽。

接著是莊嚴肅穆的升旗典禮，全場高唱美國國歌和中華民國國歌、升起美國國旗和中華民國國旗。儀式結束後，3架介壽號飛機飛過上空，引來眾人鼓掌歡呼。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，代表政府向台灣鄉親們致上最高的敬意。他說，台灣是民主自由的國家，經濟發達，科技昌盛，少不了鄉親們的支持。他祝福在美僑胞安居樂業，生活幸福美滿。

趙美心說，她參與這項升旗典禮已有35年了，覺得今年的典禮尤為特別和盛大。她說，台灣和美國是好朋友，雙方從這段友誼中受益很多。台灣是十大美國貿易進出口國之一。她今天再次看到了在美國如此有活力的台灣僑團。

活動組織者、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青說，這是台灣同鄉會第45年主辦該活動，之前一直在該公園的主劇場舉辦，今年因劇場維修，同鄉會和其他協辦單位克服困難，將主辦場地挪到了旁邊的綠草地和樹蔭帶。今年典禮舉辦成功來之不易，「感謝各位同仁，花了很多心思。」

參加了當天活動的嘉賓，還有加州眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永和副主任鄭心茹、羅省中華會館主席李金生、世界越棉寮華人團體聯合總會梁永泰諮詢委員，亞凱迪亞市議員鄭博仁、王愛琳、聖蓋博市議員丁言愉，山景學區教委吳孟臻等。

當天還有精彩的節目表演以及大抽獎，其中特等獎為華航贊助的洛杉磯至台北來回機票1張。

南加州北一女校友會儀隊。（記者王若然／攝影）
南加州北一女校友會儀隊。（記者王若然／攝影）
蒙市升旗典禮大合照。（記者王若然／攝影）
蒙市升旗典禮大合照。（記者王若然／攝影）
嘉年華遊行開始後，南加州中國大專院校聯合校友會護送美國國旗和中華民國國旗率先入場...
嘉年華遊行開始後，南加州中國大專院校聯合校友會護送美國國旗和中華民國國旗率先入場。（記者王若然／攝影）

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