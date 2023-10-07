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洛城雙十酒會 3議員挺台灣參與國際事務

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
趙美心承諾持續推動美台全面自由貿易協定，促進雙方經濟聯繫。（記者張庭瑜/攝影）
趙美心承諾持續推動美台全面自由貿易協定，促進雙方經濟聯繫。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處（TECO）10月6日（週五）在環球影城希爾頓酒店（Universal Hilton）隆重舉行中華民國112年國慶酒會，獲得多位議員的支持和祝賀。在晚會中，多位議員表達對台美關係的強力支持，並呼籲國際社會解除對台灣的排斥，強調未來將持續推動台灣在國際事務中的參與。

駐洛經文處處長紀欽耀在開場致詞中回顧近年來台美關係的發展，並強調「台美關係已達到1979年以來的最高水平」。除了亞利桑納州州長郝愷悌和新墨西哥州州長葛麗森今年9月的受邀訪台，以及去年6月1日簽署的「21世紀貿易倡議」協議，更在7月份美國聯邦眾議院通過的「台灣國際團結法案」。此外，台灣也積極爭取參與國際組織，如「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），並獲得廣泛的國際支持。而這些舉措彰顯了美國政府和國會無分黨派，對台灣的支持堅如磐石。台灣將繼續在國際社會中發揮積極作用，並在區域經濟整合中擔任更重要的角色。台灣站在民主最前線，得到了自由世界的不斷支持，並將與國際社會建立「民主韌性聯盟」，確保國際秩序建立在規則之上，並促進印太地區的開放和繁榮。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）強調，台灣是美國的重要貿易夥伴，並為台灣幫助美國創造的近19萬個就業機會感到驕傲。她目前擔任國會稅務與貿易小組成員，一直積極推動美台全面自由貿易協定，解決雙重稅收問題，以促進更多的投資和加強兩國聯繫。她也承諾會在未來繼續支持台灣在國際組織中的參與。

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，他作為《台灣國際團結法》共同提案人感到榮幸，該法案要求美國對抗中國並推動國際組織納入台灣。他強調，該法案已在聯邦眾議院通過，該法案敦促國際組織納入台灣。他承諾將竭盡最大努力確保台灣獲得這些組織的會員資格。劉雲平讚揚台灣在應對全球大流行中的積極表現，指出台灣的參與是合理的，並批評中國對病毒的虛偽陳述導致疫情升級。他認為將台灣排除在世界衛生組織之外是毫無道理的，因為台灣在應對全球疫情方面表現出色。

國會議員金映玉（Young Kim）提到她在眾議院外交事務委員會的職位，以及她擔任印太地區小組主席的角色。她一直是台灣的支持者，並承諾在需要時繼續支援台灣，並推動軍售，兌現美國對台灣的承諾。她特別強調，美國在印太地區的領導對維護全球和平與安全至關重要，而兌現軍售承諾則是展示美國的堅定和領導地位的關鍵。

金映玉表示：「美國的領導力將決定我們的盟友如何支持我們，以及我們的競爭對手如何看待我們的堅定立場，尤其是當我們需要支援太平洋地區的朋友、盟友和合作夥伴時。因此，我堅定地承諾，我將盡一切努力來履行我們的承諾，為台灣等朋友提供支援，因為這就是真正的朋友該做的。」

她也對台灣總統蔡英文表示高度讚揚，稱讚她是一位非常堅毅有魄力的總統。金映玉指出，台灣政府已表明他們有意願、有決心，也有能力自衛。他們並不要求美國的實戰軍事參與，而只是期待美國履行他們的軍備交付。金映玉承諾美國政府將實現這一承諾，並與國會合作確保「武器出口交付方案」生效。她也會積極推動政府確保不再延遲台灣所需的軍備交付。

洛杉磯縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）也強調台灣在全球安全和繁榮中的重要性，並表示保持和平對全球至關重要。他指出台灣堅持和平立場，並強調台灣在維護民主、自由和法治方面的關鍵角色。她感謝台灣對洛杉磯和其他姐妹城市的支持，並承諾繼續分享繁榮，並捍衛民主。她期待與台灣共同合作，推動經濟發展和強化雙方關係。她相信，作為全球經濟復甦的重要推動者，台灣將繼續推進其六大戰略產業，包括資訊和數位技術、網路安全、精準醫療、綠色再生能源、國防和戰略領域以及戰略股票試點產業。

所有來賓齊聚在國慶造型蛋糕前，共同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
所有來賓齊聚在國慶造型蛋糕前，共同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
劉雲平強調台灣的參與在應對全球大流行表現出色，並致力推動國際組織納入台灣。（記者...
劉雲平強調台灣的參與在應對全球大流行表現出色，並致力推動國際組織納入台灣。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉強調將確保美國兌現對台灣的軍售承諾。（記者張庭瑜/攝影）
金映玉強調將確保美國兌現對台灣的軍售承諾。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 眾議院 眾議員

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