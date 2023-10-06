路怒慣犯判5年入獄 南加駕駛拍手稱快

特斯拉駕駛人拉迪馬，在南加州地區犯下數起路怒襲擊事件。（abc7）

在洛杉磯 犯下多起路怒攻擊事件的特斯拉 駕駛人納撒尼爾．拉迪馬(Nathaniel Radimak)，上個月被判刑5年監禁，本週正式移至監獄 服刑。

拉迪馬犯下的路怒暴行被控多項罪名，包括刑事威脅、故意毀損、襲擊和虐待老人等重罪。多段視頻顯示，他在幾乎沒有受到挑釁的情況下襲擊其他駕駛人，並多次使用金屬管子破壞他人的車輛。

根據ABC之前報導，一名受害人的行車記錄儀顯示，在Glendale的2號高速公路上，前面一輛無牌照灰色特斯拉車突然猛踩煞車，裡面跳下一名身著綠色短袖衫，深色牛仔褲，半遮擋臉的男子。這名男子快速奔向後面車輛，用一根鐵管敲擊後面車輛後跑回車上，態度囂張。

在這段視頻播出之後，有多人投訴稱，自己也曾遇到過同一人的襲擊。在今年上半年幾個月內，該名男子在Atwater Village，Echo Park和巴沙迪那（Pasadena）都襲擊過他人。一名女子表示，兩個月前，在Atwater Village的一處倉庫，這名男子無緣故地下車騷擾她。當她開車離開後在等紅燈時，這名男子竟也開車追了過來。這名男子當時開灰色特斯拉，穿著綠色短袖上衣。還有視頻記錄下該男子在Echo Park 101高速路下車，用鐵管擊打一輛車子的前部。