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當代樂坊雙十巡演 聖地牙哥繽紛國慶

本報訊
當代樂坊與聖地牙哥雙十委員會合照。(橙縣華僑文教服務中心​)
當代樂坊與聖地牙哥雙十委員會合照。(橙縣華僑文教服務中心​)

112年雙十國慶文化訪問團於10月2日在聖地牙哥Joan B. Kroc劇場隆重登場，由僑委會遴派的當代樂坊以「讓世界聽見台灣」為主題，為海外僑胞獻上一場充滿音樂、舞蹈及視覺藝術的精彩演出，提前歡度中華民國國慶，近400人到場聆聽，場面熱鬧非凡。

當天表演司儀由Senior FASCA劉震晏與同鄉會廖佩君擔任，橙僑中心主任蕭蓓如致詞表示，當代樂坊的演出不僅展現了台灣豐富的音樂文化，更彰顯了僑胞們對家鄉的熱愛與傳承。她強調，音樂是一種超越語言、超越國界的力量，透過音樂，我們能夠與世界分享台灣的美麗與多元，並「讓世界聽見台灣」。文化訪問團團長田詒鴻國策顧問代表僑委會委員長徐佳青致詞，表達對活動的祝福與肯定。他表示，這次聖地牙哥的文化巡演是對僑胞的特別獻禮，也是展現台灣文化薪傳的重要平台。他鼓勵大家透過這次活動更加堅定自己的文化身份，將台灣的美麗與活力傳播給世界各地的朋友

當代樂坊文化訪團以多樣的傳統樂器搭配舞蹈，將傳統樂曲、台灣歌謠、影視音樂、歌仔戲音樂、流行歌曲、民謠及世界名曲，結合舞蹈及藝陣視覺元素，打造獨有的音樂劇場，將台灣的多樣性與生命力呈現給觀眾，不僅將觀眾帶入豐盛的音樂盛宴，也彷彿重回台灣的美好時光。在表演開始前，主辦單位先播放中華民國僑務委員會英文簡介，讓僑胞與主流朋友們更加認識台灣與僑委會。當代樂坊演出《篳路藍縷》不僅道出先民們遠渡重洋，勇敢面對困難的故事，也代表追尋光明未來。而《鼓舞》的鼓聲，象徵內心的悸動、呼喚對大自然的敬畏以及展現台灣原住民之文化特色。

最後，台灣守護神土地公現身祝福大家「加官進祿」以及伴隨著觀眾手搖台美國旗飄揚全場、熱情洋溢的氛圍，展現出僑胞對中華民國雙十國慶的熱情與榮耀。當天出席人士包含聖地牙哥市檢察官Mara Elliott、地方檢察官辦公室商業與社區關係助理副總監Cameron Celeste、縣委Joel Anderson代表人Ivy Patel、聖地牙哥聯合學區前教委Mitz Lee、國慶活動籌備委員會主席杜武青僑務委員，謝家樹僑務委員、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問郭秀梅、孫麗敏、朱曼玲、黃永滐、賴惠玫、陳玫秀、僑務促進委員張慧娟、林聖翔等嘉賓皆出席共襄盛舉。

《篳路藍縷》道出祖先開疆闢土之意境。 (橙縣華僑文教服務中心​)
《篳路藍縷》道出祖先開疆闢土之意境。 (橙縣華僑文教服務中心​)
當代樂坊聖地牙哥演出全體大合照。(橙縣華僑文教服務中心​)
當代樂坊聖地牙哥演出全體大合照。(橙縣華僑文教服務中心​)

聖地牙哥 中華民國 劇場

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