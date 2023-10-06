洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

在洛杉磯 當房東 ，對於許多華人來說，都有不少苦水想要傾訴，與房客的各種糾紛，無法按期收到租金 ，房子租借後遭到破壞等。最近一個案例更讓人瞠目結舌，一名租戶住了一年多不僅沒有支付租金，也不肯搬走，除非房東支付10萬元搬遷費。

洛杉磯西部的布倫塢(Brentwood)居民Sascha Jovanovic表示，一名曾經的Airbnb租戶，已經在他房子的附屬住宅（ADU）住了540多天，不僅沒有支付租金，而且拒絕離開，除非收到房東的巨額搬遷費。

房客名叫Elizabeth Hirschhorn，她開始是以Airbnb的住宿名義搬進這幢豪宅，但合約至去年4月就已經結束，租約到期後，房客就開始免費住在裡面，並堅持認為自己有合法居留權。Hirschhorn的律師給出的理由是，房客無需支付租金，因為洛杉磯市從未批准這個ADU可以入住，而且浴室也是在未經許可的情況下建造，房東違反法律，試圖通過出租非法的房屋賺錢。

由於這棟建築存在違規，市政府依照出租條例，決定房東不能驅逐房客，而霸道的房客也不允許房東進入自己的住處，重新裝修違規的地方，導致雙方僵局一直延續至今，互相起訴對方。房東Jovanovic的律師認為，這是一名來自地獄的房客，如果按照這樣的理論，房東有違規建築，房客就可以永遠免費租住在裡面。

這間豪華的私人住宅位於布倫塢山上的高級居民區，靠近知名景點蓋蒂中心(Getty Center) ，附近都是傳奇人物設計的建築瑰寶。住宅採用 PVC 塗層聚酯織物包裹，可反射陽光，具有非常獨特的建築風格。 當地媒體曾稱其為「一座飄逸的住宅，夜間出現在山坡上，就像一盞發光的紙燈籠」。但房東Jovanovic表示，現在他的豪華住宅已經變成地獄。

事發在2019年，屋主開始在Airbnb上出租該幢房產上的ADU，並很快獲得五星級評價。2021年9月，房客Hirschhorn入住，她以每晚105元的價格租了六個月，總計總費用2萬793元。 到了去年4月，Airbnb合約到期，房客卻沒有按照約定搬出去，並以ADU建築違規的理由拒絕支付此後的租金。隨後，她更是向住房部門提出投訴，指控房東非法驅逐、騷擾和不支付搬遷費。

在洛杉磯的租賃市場中，房客與房東的糾紛每天都在發生，當局盡力保護房客免於非法驅逐，疫情期間更是擴大保護租客的範圍。由於這起案例中，房客已經在住處居住六個月，符合洛杉磯最近通過的保護租客條例，房東需要合法理由才能驅逐房客，如果沒有合法理由，房東就要為房客支付搬遷補助費。

南加華人建造ADU作為出租房屋非常普遍，但隨之而來的爭議也相當常見。專家提議，屋主一定要詳細詢問當地的法律要求，聘請專業人士建造，確保房屋符合當地的建設標準，避免遇上不良房客，帶來不必要的法律糾紛。